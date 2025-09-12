Megnevezték a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottját

Eszerint a konzervatív influenszer meggyilkolásával

a 22 éves, Utah állambeli Tyler Robinsont gyanúsítják. A FoxNews szerint az őrizetbe vett férfi, Robinson bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző. A fiú apja szólt a hatóságoknak.

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint péntek délután a Fox Newsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy egy közeli ismerős feladhatta azt az illetőt, aki meggyilkolhatta Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát.

Az amerikai elnök kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy Charlie Kirk gyilkosa halálbüntetést kap a tettéért.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott szerdai vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból. Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, valamint 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Kiemelt kép: Az FBI által még csütörtökön közzétett képek a feltételezett elkövetőről