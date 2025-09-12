Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Megnevezték a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottját

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.09.12. 16:10

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A hatóságok megnevezték a Charlie Kirk megölésével gyanúsított férfit – írja az NBC News.

Eszerint a konzervatív influenszer meggyilkolásával

a 22 éves, Utah állambeli Tyler Robinsont gyanúsítják. A FoxNews szerint az őrizetbe vett férfi, Robinson bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző. A fiú apja szólt a hatóságoknak.

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint péntek délután a Fox Newsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy egy közeli ismerős feladhatta azt az illetőt, aki meggyilkolhatta Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát.

Az amerikai elnök kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy Charlie Kirk gyilkosa halálbüntetést kap a tettéért.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott szerdai  vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból. Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, valamint 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Az FBI által még csütörtökön közzétett képek a feltételezett elkövetőről

gyilkosságmerénylet Charlie Kirk Egyesült Államok

Ajánljuk még

 