Donald Trump bejelentette, elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint péntek délután a Fox Newsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy egy közeli ismerős feladhatta azt az illetőt, aki meggyilkolhatta Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát.

Trump az interjút azzal kezdte, hogy a gyanúsított őrizetbe vételéről öt perccel a nyilatkozatot megelőzeőn kapott tájékoztatást. Mint fogalmazott, nagyszerű munkát végeztek a helyi hatóságok az elfogáskor – számolt be a BBC.

Az amerikai elnök kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy Charlie Kirk gyilkosa halálbüntetést kap a tettéért. Donald Trump Charlie Kirkkel kapcsolatban elmondta: olyan volt számára, mintha a fia lett volna.

„Zseniális srác volt, aki segített nekem a TikTikon, pedig a republikánusok általában sosem nyernek meg fiatal szavazókat. Soha nem láttam korábban, hogy a fiatalok úgy mennének oda egy emberhez, mint Charlie-hoz”

– jelentette ki Donald Trump, aki a gyanúsítottal kapcsolatban azt is elárulta, hogy 28-29 éves lehet. Az amerikai elnök azt is elárulta, hogy amerikai marsallon keresztül jutott el hozzá egy bűnüldözésben részt vevő miniszter.

Az amerikai elnök elmondta, hogy nem akarta megnézni azokat a felvételeket, amelyek a lövöldözésről készültek, mert nem akart így emlékezni Charlie Kirkre, azt ugyanakkor megjegyezte: hallota, hogy szörnyűek az arról készült felvételek.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott szerdai vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból. Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Kiemelt kép: Charlie Kirk 2021-ben – Fotó: Getty Images via AFP