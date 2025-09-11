Zajlik a hajtóvadászat Charlie Kirk gyilkosa után: az FBI megtalálta a gyilkos fegyvert, egy egyetemistakorú támadót keresnek

Az FBI-nak továbbra sem sikerült kiderítenie a gyilkos kilétét, azonban sikerült információkat szerezniük a nyomozóknak az öltözékéről és a kézlenyomatáról. Egy egyetemistakorú férfira gyanakodnak, aki nagyon jól képes álcázni magát. A lefoglalt fegyveren különböző politikai üzeneteket azonosítottak, valamint rábukkantak a fegyverhez használt lőszerekre is egy közeli erdőben. Jelenleg is zajlik a fegyveren olvasható feliratok elemzése, azonban a hatóságok szerint ebből még nem lehet következtetni az elkövető motivációira.

Donald Trump elnök – aki bejelentette, a Turning Point USA alapítóját posztumusz fogja kitüntetni az elnöki szabadság érdeméremmel – és J. D. Vance alelnök mellett Pete Hegseth hadügyminiszter is megemlékezett Charlie Kirkről a Pentagonban, a szeptember 11-i terrortámadás 24. évfordulóján mondott beszédében. „A fiatal katonák, akik esküt tesznek, reményt adnak nekem. A jelvényt viselő fiatal zsaruk reményt adnak nekem. A hívást fogadó fiatal tűzoltók reményt adnak nekem. A határunkon járőröző fiatal ügynökök reményt adnak nekem.”

„A Krisztus-követőnek és amerikai hazafinak, Charlie Kirknek az élete, példája, sőt halála is reményt ad nekem”

– jelentette ki a hadügyminiszter.

„Ahogy a 9/11 áldozatait, úgy téged sem fogunk elfelejteni soha”

– fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Charlie Kirk (1993–2025) jobboldali véleményvezér, a Turning Point USA alapítója (Fotó: Getty Images)