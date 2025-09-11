Újabb súlyos antiszemita támadás Velencében: rottweilerrel üldöztek és megvertek egy zsidó házaspárt palesztinpárti illegális migránsok

Daniele Santanche turisztikai miniszter „hitvány cselekményről” írt az X közösségi portálon és szolidaritását fejezte ki a megtámadott turistákkal. Hozzátette, hogy a támadást „mintegy tíz észak-afrikai követte el ’Free Palestine’ (Szabadítsátok fel Palesztinát) kiáltások közepette”.
„Nagyon súlyos esemény történt néhány napja a Strada Nován (Velence főutcáján), amelynek az áldozatai két külföldi zsidó turista, akiket tíz támadó körülvett és megvert”
– írta a Facebookon Simone Venturini turizmusért felelős velencei polgármester-helyettes.
„Városunkban nincs helye az ilyen incidenseknek, az erőszaknak és a rasszizmusnak”
– írta a polgármester-helyettes, elítélve „a szégyenletes antiszemita támadást”. Egy másik közleményben Luigi Brugnaro, a város polgármestere bírálta a két zsidó vallású ember elleni „elfogadhatatlan” erőszakot.
„Velence nyitott város, és annak is kell maradnia, befogadónak és biztonságosnak”
– írta Brugnaro.
Az olasz hatóságok nem erősítették meg a támadás körülményeit, időpontját, sem az elkövetők személyét.
Gaetano Bonaccorso, Velence rendőrfőnöke a RAI televízióval annyit közölt, hogy a támadás miatt három embert állítottak elő, egyiküket kitoloncolták a származási országába, egy másikat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek.
A város zsidó közössége a Facebookon ítélte el „a gyáva és méltatlan tettet”, aggódását fejezve ki „az intolerancia légköre” miatt, amely „ma az egész velencei közösséget érinti”.
A párra sajtóértesülések szerint hétfőre virradó éjszaka, röviddel éjfél után támadtak rá a Santa Fosca templom közelében, miután a férfi ruhája alapján zsidónak ítélték őket. Megpróbáltak elmenekülni, de a fiatal férfiak körülvették őket, egy rottweilerrel és obszcén mozdulatokkal ijesztgették őket.
Egy tunéziai férfi arcul csapta a férjet, a feleség pedig a bokáján megsérült, amikor egy feléjük dobott üvegpalack széttört a kövezeten.
Az izraeli-palesztin konfliktus kezdete – 2023. október 7. – óta jelentősen megnőtt az antiszemita támadások száma az európai országokban, egyebek mellett Olaszországban, ahol az antiszemita cselekedetek száma megkettőződött az előző évhez képest.
Velencében is harminc napon belül ez volt a második antiszemita támadás.
Augusztusban a Rialto-hídon inzultáltak egy amerikai zsidó házaspárt.
