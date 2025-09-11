Újabb súlyos antiszemita támadás Velencében: rottweilerrel üldöztek és megvertek egy zsidó házaspárt palesztinpárti illegális migránsok

Nagy felháborodást váltott ki csütörtökön, amikor helyi lapok nyilvánosságra hozták, hogy a hét elején Velencében bántalmaztak két külföldi zsidó turistát, egy amerikai állampolgárt és izraeli feleségét.

Daniele Santanche turisztikai miniszter „hitvány cselekményről” írt az X közösségi portálon és szolidaritását fejezte ki a megtámadott turistákkal. Hozzátette, hogy a támadást „mintegy tíz észak-afrikai követte el ’Free Palestine’ (Szabadítsátok fel Palesztinát) kiáltások közepette”.

„Nagyon súlyos esemény történt néhány napja a Strada Nován (Velence főutcáján), amelynek az áldozatai két külföldi zsidó turista, akiket tíz támadó körülvett és megvert”

– írta a Facebookon Simone Venturini turizmusért felelős velencei polgármester-helyettes.

„Városunkban nincs helye az ilyen incidenseknek, az erőszaknak és a rasszizmusnak”

– írta a polgármester-helyettes, elítélve „a szégyenletes antiszemita támadást”. Egy másik közleményben Luigi Brugnaro, a város polgármestere bírálta a két zsidó vallású ember elleni „elfogadhatatlan” erőszakot.

„Velence nyitott város, és annak is kell maradnia, befogadónak és biztonságosnak”

– írta Brugnaro.

Az olasz hatóságok nem erősítették meg a támadás körülményeit, időpontját, sem az elkövetők személyét.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét

Gaetano Bonaccorso, Velence rendőrfőnöke a RAI televízióval annyit közölt, hogy a támadás miatt három embert állítottak elő, egyiküket kitoloncolták a származási országába, egy másikat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek.

A város zsidó közössége a Facebookon ítélte el „a gyáva és méltatlan tettet”, aggódását fejezve ki „az intolerancia légköre” miatt, amely „ma az egész velencei közösséget érinti”.

A párra sajtóértesülések szerint hétfőre virradó éjszaka, röviddel éjfél után támadtak rá a Santa Fosca templom közelében, miután a férfi ruhája alapján zsidónak ítélték őket. Megpróbáltak elmenekülni, de a fiatal férfiak körülvették őket, egy rottweilerrel és obszcén mozdulatokkal ijesztgették őket.

Egy tunéziai férfi arcul csapta a férjet, a feleség pedig a bokáján megsérült, amikor egy feléjük dobott üvegpalack széttört a kövezeten.

Az izraeli-palesztin konfliktus kezdete – 2023. október 7. – óta jelentősen megnőtt az antiszemita támadások száma az európai országokban, egyebek mellett Olaszországban, ahol az antiszemita cselekedetek száma megkettőződött az előző évhez képest.

Velencében is harminc napon belül ez volt a második antiszemita támadás.

Augusztusban a Rialto-hídon inzultáltak egy amerikai zsidó házaspárt.

Kiemelt kép: A velencei Szent Márk tér (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Andrea Merola)