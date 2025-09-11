Steven Seagallal és Jackie Channel erősít az Expo 2027 Szerbiában

Jackie Chan, Steven Seagal és Usain Bolt is részt vesz Szerbia, valamint a Belgrádban rendezendő Expo 2027 világkiállítás népszerűsítésében.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtökön az akciófilmjeiről ismert Steven Seagal egykori harcművészt fogadta Belgrádban. A megbeszélést követően a szerb elnök közölte, egyesek szerették volna a Szerbiáról alkotott pozitív képet tönkretenni, ám a Steven Seagalhoz hasonló emberek tisztességesen elmesélhetik, mit is tapasztaltak az országban.

Steven Seagal előtt Jackie Chan látogatott Belgrádba, és vállalta, hogy az Expo 2027 nagykövete legyen.

A szerb elnök a közösségi médiában azt írta, meg van győződve arról, hogy a világhírű hongkongi filmsztár karizmája és energiája jelentősen hozzájárul majd a világkiállítás sikeréhez, valamint ahhoz, hogy a világ figyelme Szerbiára irányuljon.

A 2027-es szakosított világkiállítás első hivatalos márkanagyköveteként Usain Bolt többszörös olimpiai és világbajnok rövidtávfutót mutatta be Aleksandar Vucic. A szerb elnök reményei szerint a híres sportoló is Szerbiára irányítja majd a világ figyelmét.

A belgrádi vezetés reményei szerint a világkiállítás fellendíti az ország építőiparát, kereskedelmét, idegenforgalmát és vendéglátóiparát.

Kiemelt kép: Jackie Chan (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott)