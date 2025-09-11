Összefognak Elon Muskék: a meggyilkolt ukrán lány miatt elindult az országos falfestési kampány Amerikában

Összefognak a Szilícium-völgy milliárdosai, hogy méltó módon megemlékezzenek a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt, ukrán menekült, Irina Zaruckáról, és elősegítsék, hogy emléke soha ne merülhessen feledésbe.

Eoghan McCabe, az Intercom vezérigazgatója és alapítója 500 ezer dollárt ajánlott fel annak, aki Irina Zarucka emlékére az arcképét falfestmények formájában megörökíti az Egyesült Államok nagyvárosainak épületein.

„500 ezer dolláros támogatást kínálok, 10 ezer dolláros résztámogatások formájában, hogy Zarucka arcát festhessék fel kiemelt helyeken amerikai városokban”

– írta McCabe, akinek bejegyzése felkeltette a techmilliárdos, Elon Musk figyelmét is. A SpaceX vezérigazgatója egymillió dolláros hozzájárulást ajánlott fel az akcióhoz. Musk korábban megszólalt Zarucka meggyilkolásával kapcsolatban, kiemelve a gyilkosság médiaközvetítését és a közvélemény reakcióit.

Elon Musk felajánlását később az ismert influenszer, Andrew Tate is követte, és X-oldalán jelezte: ő is egymillió dollárral kíván hozzájárulni a kezdeményezéshez. Egy, a kampánnyal együtt dolgozó, anonimitást kérő forrás a Fox News Digitalnak elmondta, hogy

jelenleg több mint ezer művésszel tárgyalnak országszerte, és keresik a megfelelő helyszíneket a festmények számára. Emellett plakátkampányokat is terveznek a nagyvárosokban.

Az említett forrás szerint McCabe-et az motiválta, hogy a meggyilkolt lány életét ne felejtsék el, és ne hagyják figyelmen kívül a mainstream médiában, miután életét ilyen brutális módon elvették. A forrás emellett a baloldali politikák kudarcaira is utalt.

Zarucka 2022 augusztusában érkezett az Egyesült Államokba, hogy elmeneküljön az orosz–ukrán háború szörnyűségei elől. A fiatal ukrán lány a gyilkosság órájában charlotte-i vonaton utazott, amikor egy mögötte ülő vörös kapucnis férfi felállt és többször megszúrta. A merénylőt – Decarlos Brownt, aki korábban már 14 alkalommal volt letartóztatásban – a támadás után rövid időn belül elfogták, és elsőfokú gyilkosság vádjával állították bíróság elé.

Donald Trump amerikai elnök elítélte a gyilkosságot, és a közösségi médiában terjedő videót horrorisztikusnak nevezte. Kérdőre vonta a bíróságokat, miért engedték korábban szabadon az elkövetőt annak ellenére, hogy hosszú bűnügyi múltja van.

„Láttam azt a szörnyű videót, amelyen egy gyönyörű, fiatal ukrán menekült látható, aki az ukrajnai kegyetlen háború elől menekült Amerikába, és ártatlanul utazott a metróval Charlotte-ban, Észak-Karolinában, ahol egy elmebeteg őrült brutálisan rátámadt. A tettes egy jól ismert, hivatásos bűnöző volt, akit korábban már 14 alkalommal letartóztattak, és készpénz nélküli óvadék ellenében szabadon engedtek januárban. Mi a fenét keresett a vonaton és az utcán? Az ilyen bűnözőket be kell zárni”

– jelentette ki Trump, aki a halálbüntetés kiszabását is szorgalmazta a tettes ellen.

A tragikus esetet követően Zarucka családja is kiadott egy hivatalos nyilatkozatot, amelyben a következőt fogalmazták meg:

„Ez lehetett volna bárki, aki azon az éjszakán a vonaton utazott. Elkötelezettek vagyunk afelől, hogy ez soha többé ne történjen meg.”

