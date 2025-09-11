Oroszország másolja az ukrán elfogódrónokat, állítja az ukrán főparancsok

Oroszország másolja a sikeres ukrán elfogódrónokat, és növeli a pilóta nélküli légi eszközeinek hatótávolságát – jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtöki Facebook-bejegyzésben, a drónerők fejlesztéséről tartott havi értekezlet után.

„Felderítési jelentés. Az ellenség továbbra is alkalmazkodik, és immár hagyományosan lemásolja a mi sikeres technológiánkat, különösen az elfogódrónokat. Közvetlen technológiai versenyben állunk, amelyben előnyben lesznek azok, akik nem csupán korszerűsítenek, hanem meg is előzik a másikat. Feladatunk a meglévő megoldások folyamatos fejlesztése és új technológiák, valamint a pilóta nélküli rendszerek új taktikáinak kidolgozása” – figyelmeztetett a tábornok. Megjegyezte, hogy az ellenség növeli a drónokkal végrehajtott csapások mélységét is. Ez szükségessé teszi az ukrán rádióelektronikai hadviselési egységek megerősítését – mutatott rá. Szavai szerint a rádióelektronikai hadviselés képességei bővülnek, és az eredmények már láthatók: augusztusban nőtt az ily módon elfogott ellenséges drónok száma.

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy augusztus folyamán az ukrán drónok több mint 60 ezer orosz célpontot találtak el.

Ukrajna, Lengyelország és Litvánia közös nyilatkozatot adott ki csütörtökön, egy nappal azután, hogy orosz drónok megsértették a lengyel légteret. Az ukrán külügyminisztérium által ismertetett dokumentumban hangsúlyozták, hogy csakis a közös, összehangolt cselekvés garantálhatja Ukrajna, Lengyelország és Litvánia állampolgárainak biztonságát. A nyilatkozat szerint

Ukrajna kész minden rendelkezésére álló hírszerzési és operatív információt megosztani Lengyelországgal, Litvániával és más partnerekkel annak érdekében, hogy hatékony korai előrejelző és védelmi rendszert építsenek ki az orosz rakéta- és dróntámadások ellen.

„Az ilyen összehangolt lépéseknek arra kell irányulniuk, hogy megelőzzék Oroszország felháborító cselekedeteinek negatív következményeit, és lehetőség szerint növeljék a légvédelmi intézkedéseink hatékonyságát” – emelték ki a dokumentumban. A három ország külügyminiszterei felszólították partnereiket, hogy sürgősen erősítsék meg Ukrajna légvédelmét, és támogassák Litvániát és Lengyelországot a NATO és az EU keleti szárnyának megerősítésére irányuló erőfeszítéseikben, mivel csak az arányos és határozott válasz akadályozhatja meg a helyzet további súlyosbodását. Arra kérték országaik lakosait, hogy maradjanak éberek, és legyenek tudatában az Oroszország részéről érkező rosszindulatú dezinformációs kísérleteknek. A miniszterek a lengyel terület elleni legutóbbi orosz dróntámadást szándékos és összehangolt csapásnak, valamint példátlan provokációnak minősítették, amely a feszültség eszkalációjához vezetett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda esti videóüzenetében közölte, hogy Ukrajna felajánlja partnereinek a közös légtérvédelmet, ugyanakkor nehezményezte, hogy a világ nem reagált kellő határozottsággal az orosz drónok lengyelországi behatolására.

„Senki sem garantálhatja, hogy nem lesznek százával drónok, ha már most tucatnyi van. Csak az egyesített európai erők tudnak védelmet biztosítani. Készek vagyunk segíteni technológiával, a személyzet kiképzésével és a szükséges hírszerzési adatokkal. Sajnos, Oroszország nem kapott kellően kemény tettleges választ a globális vezetőktől arra, amit tesznek. Nyilatkozatból több mint elég van, de a tettek még hiányoznak” – mondta. Hangsúlyozta, hogy Oroszország a lehetőségek határait és a világ reakcióját teszteli. „Az oroszok figyelik, hogyan cselekednek a NATO-országok fegyveres erői, mire képesek és mire nem még” – vélekedett az elnök.

Az ukrán katonai hírszerzés beszámolt csütörtökön arról, hogy előző nap az ukrán különleges erők sikeres csapást mértek ukrán gyártású drónnal az orosz fekete-tengeri flotta egyik nagy értékű hajójára az oroszországi Novorosszijszknál. A jelentés szerint megsemmisült a hajó rádióelektronikai berendezése.

A Harkiv megyei rendőrség közölte, hogy az orosz erők FPV-drónnal mértek csapást egy rendőrségi szolgálati autóra Kupjanszk térségében, három rendőr megsebesült.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország csütörtökre virradóan 66 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 62-t semlegesített. Négy támadó drón becsapódását rögzítették három helyszínen.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárjának sajtószolgálata által közreadott képen drónt készül indítani egy katona a Donyecki területen lévő Druzskovkánál húzódó frontvonal közelében 2025. május 22-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárja)