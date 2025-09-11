Kiderült, volt-e robbanószer a lengyel határt megsértő orosz drónokon

Helyszíni vizsgálatokat végeztek szerdán Lengyelországban, a lublini vajdaság több településén, ahol aznap korábban orosz drónok hatoltak be a NATO-tagállam légterébe, melyet a lengyel légierő megsemmisített. A maradványok vizsgálata feltárta, milyen típusú orosz drónok jutottak át a határon, továbbá megerősítették, hogy a gépek elsősorban felderítésre használt, robbanószer nélküli eszközök.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, példátlan légtérsértés miatt ideiglenesen lezárták Varsó fő repülőterét szeptember 10-én éjjel, miután orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe az Ukrajna elleni nagyszabású támadások közepette. A hatóságok magas készültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai művelet indult a betolakodó eszközök ellen, ami egyben az első alkalom volt, hogy egy NATO-tagállam saját légterében orosz eszközöket semmisített meg a 2022-ben indított Ukrajna elleni háború óta.

Czesnikiben, Zamosc megyében a vizsgálat már a végső szakaszában jár, és legalább harminckét darab Gerbera típusú drón alkatrészét találták meg, azonban robbanószert nem azonosítottak. Czosnówkában, Biala Podlaska megyében egy teljes drónt találtak, amelyből hiányzott a motor, azonban robbanóanyag itt sem került elő. Krzywowierzba Kolonia és Wyhalew területén, Parczew megyében polisztirol szintén drónelemekre bukkantak, ezek pontos típusát azonban egyelőre nem sikerült meghatározni. Robbanószert itt sem találtak.

Wyryki Wolában, Wlodawa megyében egy lakóházat ért találat egy meg nem határozott repülő tárgytól. Az építésügyi felügyelet előzetesen felmérte a helyszínen végzendő tevékenységek lehetőségét, a tűzoltóság pedig biztosította a területet, majd ezt követően kezdték meg a szemlét az épületben. Bár senki sem sérült meg, a ház károkat szenvedett.

Wohynban, Radzyn megyében egy polisztirolból készült drónt találtak, amelynek típusát még nem sikerült beazonosítani, robbanóanyagot azonban itt sem fedeztek fel. Ezzel párhuzamosan Wielki Łanban, Włodawa megyében egy teljes épségben lévő Gerbera típusú drónt azonosítottak, amelyben szintén nem volt robbanószer.

Egy drónt találtak Kolonia Zablocie területén is, Biala Podlaska megyében, ahol a lengyel kormány hivatalos közleményének kiadásakor még a helyszín biztosítása és pirotechnikai vizsgálat zajlott.

A lengyel kormány hivatalos közleménye az egyes megyékben történő drónok maradványainak vizsgálatáról (Forrás: gov.pl)

Robbanófej nélkül, felderítő- és csapdadrón

Több megyében is Gerbera nevű gépeket találtak, ami egy orosz többcélú drón, amelyet az iráni Shahed-136 olcsóbb (nagyjából 10 000 dollár) és egyszerűsített változataként írnak le.

Elsősorban felderítésre és jelátvitelre tervezték, hogy meghosszabbítsa más drónok hatótávolságát vagy növelje azok ellenálló képességét az elektronikus hadviselés ellen.

A Gerberát először 2024 júliusában vetették be az orosz erők az orosz-ukrán háború során. Eredetileg csalinak használták, hogy elterelje és túlterhelje az ukrán légvédelmet, mivel vizuálisan hasonlít a halálosabb Shahed-136-hoz. 2025 közepére a Gerberát már felderítésre is használták.

Kiemelt kép: Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki)