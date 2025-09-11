Charlie Kirk meggyilkolása alapjaiban ássa alá a demokráciát, figyelmeztetett Karol Nawrocki lengyel elnök

Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolása politikai véleménye miatt alapjaiban ássa alá a demokráciát alapjait – írta Karol Nawrocki lengyel elnök csütörtökön az X-en.

A lengyel államfő arra reagált, hogy az aktivista szerdán merénylet áldozata lett a Utah Valley Egyetem politikai fórumán.

„Minden agresszió elítélendő, de egy fiatal férfi, egy férj és apa politikai véleménykülönbség miatti meggyilkolása a legmélyebb ellenkezést váltja ki, és alapjaiban aláássa a demokráciát” – fogalmazott Nawrocki.

Kirk „bátran védte a nemzeteink által tiszteletben tartott értékeket”, és üzenete halálával „még erőteljesebben visszhangzik” – áll a bejegyzésben. Nawrocki aláhúzta: imádkozik Kirk lelki üdvéért, és osztozik családjának és az egész amerikai népnek a gyászában.

A gyilkosságot több lengyel konzervatív politikus is kommentálta a közösségi médiában. „Sokk és újabb megrendülés az amerikaiaknak” – írta Krzysztof Bosak alsóházi alelnök, az ellenzéki Konföderáció politikusa.

Tobiasz Bochenski, a fő ellenzéki erőnek, a Jog és Igazságosságnak a képviselője az X-en „valódi horrornak” és „a politikai gyűlöletből elkövetett bűntettnek” nevezte a gyilkosságot. Kirk „briliáns elmével” és „nagy szónoki tehetséggel” volt megáldva, „a logikát és a tudást tette fegyverévé” – írta Bochenski, leszögezve: az influenszer „nagyon fog hiányozni a konzervatív fronton”.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki (Fotó: MTI/EPA/PAP/Tytus Zmijewski)