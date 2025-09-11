„Jó versenyt futottál, barátom. Innen már mi átvesszük” – több politikus is reagált a meggyilkolt Charlie Kirk halálhíre

Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy szeptember 14-ig félárbocon legyenek a zászlók, hogy így tisztelegjen a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk konzervatív véleményvezér előtt, akit szerda délután megöltek az Utah Valley Egyetem campusán rendezett eseményen. Az elnök mellett számos más vezető amerikai politikus, továbbá Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megemlékezett a meggyilkolt politikai kommentátorról, aki mindig kiállt a zsidó-keresztény civilizáció mellett. Eközben az FBI továbbra is keresi a merénylőt, ugyanis az előzőleg őrizetbe vett személyt a hatóságok elengedték Utah államban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Charlie Kirk-öt egy mesterlövész nyakon lőtte szerdán egy diákokkal tartott találkozó során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. A 32 éves republikánus politikai influenszert kórházba vitték, életét azonban nem tudták megmenteni. Charlie Kirk az „American Comeback” campus turné keretében beszélt Utahban, amelyet az általa 2012-ben alapított Turning Point szervezett. A konzervatív aktivista iskolákat látogatott meg és válaszolt a diákok kérdéseire, amelyek gyakran heves vitákba torkolltak. Nagyrészt neki köszönhetően az évek alatt mozgalommá vált szervezetnek jelenleg mintegy 3100 amerikai egyetemen, és középiskolában vannak helyi csoportjai.

Az amerikai elnök Kirk haláláról úgy fogalmazott:

„Senki sem értette jobban az Amerikai Egyesült Államok fiataljainak szívét, mint Charlie. Mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs közöttünk”.

A halálhírre reagált J.D. Vance amerikai alelnök is, aki „igazi barátként” és „nagyszerű családapaként” emlékezett meg az aktivistára. X-oldalán felidézte megismerkedésüket, és elmondta, hogy 2017-ben Kirk egy kedves üzenetet küldött neki, ami után kettejük között egy mai napig tartó barátság vette kezdetét. Az alelnök ezután visszaemlékezett a majdnem 10 évvel ezelőtti gondolkodásukra is. „Akárcsak én, ő is szkeptikus volt Donald Trump iránt 2016-ban. Akárcsak én, ő is rájött, hogy Trump elnök az egyetlen személy, aki képes eltávolítani az amerikai politikát a globalizmustól, amely egész életünkben dominált” – fogalmazott az elnök.

„Jó versenyt futottál, barátom. Innen már mi átvesszük”

– írta bejegyzése végén.

Lindsey Graham szenátor szerint ez „tragikus nap az országunk számára”, majd hangoztatta, hogy Kirk példáját mindenkinek követnie kellene. Mint fogalmazott: „Amerikát egy elterjedt betegség mérgezi. Charlie Kirk átgondolt és élénk politikai vitákba bocsátkozott, de elutasította az erőszakot – ez egy példa, amelyet mindannyian követnünk kellene. Charlie létrehozott egy szervezetet, amely elindította az amerikai történelem egyik legjelentősebb politikai mozgalmát, és rekordszintű mértékben ösztönözte a fiatalokat a politikában való részvételre.”

Graham hozzátette, hogy

Kirk „alapvető szerepet játszott Trump elnök győzelmében”.

Elemzők szerint ugyanis neki és a Turning Point USA szervezetének komoly része volt abban, hogy 2024-ben mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon. Az erőszakos cselekményt pártállástól függetlenül elítélte az amerikai politika számos más vezető személyisége is, többek között kongresszusi vezetők, és államok kormányzói, valamint Joe Biden volt elnök is, aki hangoztatta, hogy az erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megemlékezett Kirk-ről, akit „Izrael oroszlánszívű barátjának” nevezett, és akit szerinte „azért gyilkoltak meg, mert az igazat mondta és a szabadságot védte”.

„Kirk harcolt a hazugságok ellen és kiállt a zsidó-keresztény civilizáció mellett. Két héttel ezelőtt beszéltem vele, és meghívtam Izraelbe. Sajnos ez a látogatás már nem fog megvalósulni”

– mondta az izraeli miniszterelnök, akinek halálával kapcsolatban az amerikai zsidó közösség is részvétet nyilvánított.

Az Amerikai Zsidó Bizottság szerint „szívszaggató és felháborító Charlie Kirk meggyilkolása, amely egy szörnyű, értelmetlen erőszakos cselekmény volt” – számolt be a Jns.

A Republikánus Zsidó Koalíció közleményében kijelentette: „A politikai erőszaknak nincs helye ebben az országban. Nincs olyan ok, mentség, politikai nézet vagy kérdés, amely igazolná az erőszakot egy amerikai polgártárs ellen”. Kirkről „a szabadság félelem nélküli szószólójáról, Izrael és a zsidó nép támogatójáról” azt írták:

„Charlie ragyogó fény volt ezekben a nehéz időkben az amerikai zsidó közösség számára. Minden jó szándékú embernek el kell ítélnie ezt a szörnyű gyilkosságot, és igazságot kell követelnie Charlie-ért.”

Folytatódik a hajtóvadászat

Kash Patel FBI igazgató a korábbi közleményét pontosítva arról számolt be, hogy a nyomozás folytatódik, aminek részleteiről tájékoztatást adnak. Előzőleg Utah állam kormányzója, valamint a Utah Valley Egyetem és a hatóságok képviselői közös sajtótájékoztatóján számoltak be a fejleményekről, közöttük egy gyanúsított kihallgatásáról – írja az MTI.

Paul Cox kormányzó politikai gyilkosságként említette a támadást, amivel kapcsolatban a rendőrség képviselői azt közölték, hogy

a Charlie Kirk halálát okozó lövést nagy távolságról, egy tetőről adta le a fekete ruhát viselő tettes. Előzőleg mintegy 200 méter távolságból eldördült lövésről adtak tájékoztatást a hatóságok.

A helyszín egy épületekkel körbevett kisebb aréna volt, ahol több száz egyetemista gyűlt össze, hogy meghallgassa az ismert konzervatív véleményvezért.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az egyetem nyitott központi terén rendezett politikai fórumról Charlie Kirk-öt magánautóval vitték egy közeli kórházba, de életét már nem tudták megmenteni.

