Itt vannak az első képek Charlie Kirk lehetséges gyilkosáról, a lakosság segítségét kéri az FBI

A lehetséges gyilkosról készült fényképeket az FBI az X-en tette közzé, egyúttal megadták azt a zöldszámot is, amelyen kereshetik a hatóságokat azok, akik információkkal rendelkeznek a merénylőről.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón közölték, jó minőségű felvételek is rendelkezésükre állnak a gyanúsítottról, de ezeket egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Ha a nyomozás zsákutcába jut, a hatóságok a médiát is bevonják – írták. Beau Mason, a utahi közbiztonsági minisztérium vezetője beszélt az áldozat feleségével is:

„A család összetört, nehéz elképzelni, mit élnek most át. Ez nem Utah, nem ez jellemzi a közösségünket”

– mondta.

Kiemelt kép: Az első felvételek Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról (Fotó: X.com/FBI Salt Lake City)