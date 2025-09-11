Műsorújság
Itt vannak az első képek Charlie Kirk lehetséges gyilkosáról, a lakosság segítségét kéri az FBI

Szerző: hirado.hu
2025.09.11. 19:25

Zsákutcába jutott az FBI, a szövetségi hatóság fotót közölt a szerdán megölt Charlie Kirk lehetséges gyilkosáról – írja az Index.

A lehetséges gyilkosról készült fényképeket az FBI az X-en tette közzé, egyúttal megadták azt a zöldszámot is, amelyen kereshetik a hatóságokat azok, akik információkkal rendelkeznek a merénylőről.

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón közölték, jó minőségű felvételek is rendelkezésükre állnak a gyanúsítottról, de ezeket egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Ha a nyomozás zsákutcába jut, a hatóságok a médiát is bevonják – írták. Beau Mason, a utahi közbiztonsági minisztérium vezetője beszélt az áldozat feleségével is:

„A család összetört, nehéz elképzelni, mit élnek most át. Ez nem Utah, nem ez jellemzi a közösségünket”

– mondta.

Kiemelt kép: Az első felvételek Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról (Fotó: X.com/FBI Salt Lake City)

