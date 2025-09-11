Győzött a baloldal a norvég választáson, megduplázta eddigi eredményét az őket szorosan követő bevándorlásellenes jobboldali párt

A szeptember 8-án, hétfőn megrendezett norvég választáson a részvétel közel 79 százalékos volt, ami a legmagasabb arány 1989 óta, jelezve, hogy a választók rendkívül kiélezett versenyt érzékeltek a két politikai tábor között. A Munkáspárt 28,2 százalékot szerzett, 1,9 százalékponttal többet, mint az előző 2021-es választáson.

A Haladás Párt (FrP) csaknem megduplázta korábbi, 12,3% százalékos választási eredményét, ezúttal 24 százalékot elérve. Így a győzteshez szorosan felzárkózva a második legnagyobb parlamenti erővé vált, maga mögé utasítva a konzervatívokat. A felmérések szerint különösen a fiatal szavazók körében volt népszerű az FrP, amely az Európa többi részén tapasztaltakhoz hasonlóan jelzi, hogy már a kontinens jóléti államaiban is egyre növekszik az elégedetlenség.

A kiugró eredményt elérő legnagyobb ellenzéki erővé váló párt az elmúlt években következetesen a bevándorlás szigorítását, a zöldipar állami támogatásainak eltörlését és az adócsökkentést helyezte kampánya középpontjába.

A kampányt alapvetően a megélhetési válság, az emelkedő árak, az adópolitika és a norvég állami nyugdíjalap jövője uralta. A külpolitikai kérdések – az ukrajnai háború, a gázai válság vagy az Egyesült Államokkal fennálló viszony Donald Trump elnöksége alatt – másodlagos szerepet kaptak.

Norvégia legutóbb a múlt hónapban került a világsajtó figyelmébe, amikor rekord méretű (4.600 milliárd forint értékű ) hadihajó-beszerzési megállapodást írt alá a brit hadiiparral.

Kiemelt kép: Norvég zászlókat lengető tömeg (Fotó: EPA/TERJE PEDERSEN)