Esseni késelés: iszlamista háttérre gyanakszanak a hatóságok

Nem zárható ki iszlamista háttér a múlt pénteki esseni iskolai késelés ügyében – közölte csütörtökön Herbert Reul, Észak-Rajna–Vesztfália tartományi belügyminisztere.

Mint azt a tartományi törvényhozás belügyi bizottságában elmondta, a 17 éves koszovói gyanúsított esetében sűrűsödnek az erre utaló jelek. „A szövetségi főügyész jelenleg mérlegeli, hogy átvegye-e az ügy kivizsgálását” – ismertette.

A feltételezett elkövető egy tanárnőnek súlyos sérüléseket okozott; a rendőrök rálőttek a fiúra, mielőtt őrizetbe vették, így orvosi ellátásban részesül.

Reul szerint a gyanúsított által készített videófelvételek utalhatnak az iszlamista indítékra, ugyanakkor egyelőre gyilkosság kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. A tartományi belügyminiszter hangsúlyozta azonban, hogy az adathordozók most történt kiértékelése vallási indíttatású tettre enged következtetni.

A fiatal már 2023 óta ismert volt a hatóságok előtt fenyegetés, a fegyvertörvény rendelkezéseinek megsértése, illetve súlyos testi sértés és gyermekpornográfia birtoklása”miatt. Ugyanakkor az állambiztonsági szervek nem figyeltek fel rá.

