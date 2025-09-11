Elég volt! – Charlie Kirk brutális meggyilkolása került a Time magazin címlapjára

A Charlie Kirk elleni merénylet előtti utolsó pillanatok kerültek a Time magazin csütörtöki számának címoldalára, a lap erőteljes vizuális üzenettel hívja fel a figyelmet az amerikai politikai erőszak terjedésére, amely Kirk halála után újra a közbeszéd középpontjába került. A bestiális merényletet egyetlen üzenetre fűzte fel a magazin:

„Enough,” azaz „Elég” vagy „Elég volt”.

TIME’s new cover: Charlie Kirk’s killing could become not just a tragedy but a catalyst—an event that radicalizes ever more Americans, less an aberration than a feature of our increasingly perilous national politics. https://t.co/xYd9rx9JRH Video still via StringersHub/AP pic.twitter.com/Ehk3F1rM9U — TIME (@TIME) September 11, 2025

A Mandiner szerint a lap üzenete egyértelmű: súlyos válságot él meg az Egyesült Államok a közélet brutalizálódása miatt.

Kiemelt kép: Charlie Kirk konzervatív aktivista, a Turning Point USA társalapítója Las Vegasban, egy 2025. szeptemberi felvételen (Fotó: MTI/AP/John Locher)