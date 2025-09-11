Elég volt! – Charlie Kirk brutális meggyilkolása került a Time magazin címlapjára

A Charlie Kirk elleni merénylet előtti utolsó pillanatok kerültek a Time magazin csütörtöki számának címoldalára, a lap erőteljes vizuális üzenettel hívja fel a figyelmet az amerikai politikai erőszak terjedésére, amely Kirk halála után újra a közbeszéd középpontjába került. A bestiális merényletet egyetlen üzenetre fűzte fel a magazin:
„Enough,” azaz „Elég” vagy „Elég volt”.
A Mandiner szerint a lap üzenete egyértelmű: súlyos válságot él meg az Egyesült Államok a közélet brutalizálódása miatt.
Kiemelt kép: Charlie Kirk konzervatív aktivista, a Turning Point USA társalapítója Las Vegasban, egy 2025. szeptemberi felvételen (Fotó: MTI/AP/John Locher)