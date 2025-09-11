Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Elég volt! – Charlie Kirk brutális meggyilkolása került a Time magazin címlapjára

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.09.11. 15:39

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Time címlapja letarolta Amerikát Charlie Kirk brutális meggyilkolása után – írja a Mandiner.

A Charlie Kirk elleni merénylet előtti utolsó pillanatok kerültek a Time magazin csütörtöki számának címoldalára, a lap erőteljes vizuális üzenettel hívja fel a figyelmet az amerikai politikai erőszak terjedésére, amely Kirk halála után újra a közbeszéd középpontjába került. A bestiális merényletet egyetlen üzenetre fűzte fel a magazin:

„Enough,” azaz „Elég” vagy „Elég volt”.

A Mandiner szerint a lap üzenete egyértelmű: súlyos válságot él meg az Egyesült Államok a közélet brutalizálódása miatt.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Charlie Kirk konzervatív aktivista, a Turning Point USA társalapítója Las Vegasban, egy 2025. szeptemberi felvételen (Fotó: MTI/AP/John Locher)

merénylet Charlie Kirk Egyesült Államok

Ajánljuk még

 