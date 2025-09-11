Dömötör Csaba: Nem engedélyezte a szocialista elnök az Európai Parlamentben a megemlékezést Charlie Kirk meggyilkolása után – VIDEÓ

A Patrióták Európáért (PfE)-frakció az Európai Néppárttal (EPP) és az Európai Konzervatívok és Reformerekkel (ECR) közösen szeretettek volna egyperces néma csenddel megemlékezni a szerdán a Utah Valley-i Egyetemen bestiálisan meggyilkolt Charlie Kirk jobboldali véleményvezér emléke előtt, azonban a baloldali-liberális frakciók képviselőinek tapsikolása és bekiabálása miatt meghiúsult.

Szerettünk volna egyperces csendet tartani a mai plenáris ülésen Charlie Kirk emlékére. Az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt egyértelmű ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa! Szégyelljék magukat! – írta Gál Kinga EP-képviselő a közösségi oldalán.

BREAKING: Many Members of the European Parliament from the right-wing EPP, ECR and Patriots groups wanted the European Parliament to hold a minute of silence for Charlie Kirk at today’s plenary session Hungarian MEP @_KingaGal writs that it was just blocked by left-wing forces pic.twitter.com/bF2bb5d8qZ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2025

A kialakult, botrányos helyzetet megelégelve egy spanyol képviselő ezért tiltakozásul elkezdte hangosan imádkozni a Miatyánkot.

Quelle honte ! Avec les autres groupes de droite au Parlement européen, nous voulons honorer une minute de silence pour Charlie Kirk. La gauche refuse de se lever. pic.twitter.com/HdAqCeH5WV — Sarah Knafo (@knafo_sarah) September 11, 2025

Charlie Kirk halála megrázta az egész világot. A jobboldal egyperces néma felállást kezdeményezett a mai szavazás előtti percekben, de ezt a szocialista levezető elnök megakadályozta – fejtette ki Dömötör Csaba EP-képviselő a Facebookra feltöltött videóban.

Ezután láthatók a parlamenti ülés felvételei, amelyeken az egyik jobboldali képviselő saját felszólalási idejének fennmaradó részét ajánlotta Charlie Kirk emlékének, mire a baloldali levezető elnök kioktató hangnemben közbevágott: „Megbeszéltük és ön is tudja, hogy az elnök asszony elutasította az egyperces néma csendet.”

„Hogyha valaki azt mondaná, hogy a merénylet Amerikában történt, nem pedig Európában, azt tudom mondani, hogy George Floyd halála után volt néma megemlékezés itt, az Európai Parlamentben” – fűzte hozzá a képsorokhoz a képviselő.

„Na, ez a viszonya az emberi méltósághoz azoknak, akik folyamatosan oktatnak alapvető emberi értékekből”

– jelentette ki Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Charlie Kirk (1993–2025) jobboldali véleményvezér, a konzervatív Turning Point USA alapítója (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)