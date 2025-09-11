Műsorújság
Dömötör Csaba: Nem engedélyezte a szocialista elnök az Európai Parlamentben a megemlékezést Charlie Kirk meggyilkolása után – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2025.09.11. 15:35

Megakadályozták a balliberálisok az Európai Parlamentben, hogy a jobboldali csoportok képviselői egy percben megemlékezzenek a meggyilkolt Charlie Kirkről  – írja a Mandiner. Egy spanyol képviselő hangosan imádkozta a Miatyánkot, tiltakozásul.

A Patrióták Európáért (PfE)-frakció az Európai Néppárttal (EPP) és az Európai Konzervatívok és Reformerekkel (ECR) közösen szeretettek volna egyperces néma csenddel megemlékezni a szerdán a Utah Valley-i Egyetemen bestiálisan meggyilkolt Charlie Kirk jobboldali véleményvezér emléke előtt, azonban a baloldali-liberális frakciók képviselőinek tapsikolása és bekiabálása miatt meghiúsult.

Szerettünk volna egyperces csendet tartani a mai plenáris ülésen Charlie Kirk emlékére. Az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt egyértelmű ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa! Szégyelljék magukat! – írta Gál Kinga EP-képviselő a közösségi oldalán.

A kialakult, botrányos helyzetet megelégelve egy spanyol képviselő ezért tiltakozásul elkezdte hangosan imádkozni a Miatyánkot.

Charlie Kirk halála megrázta az egész világot. A jobboldal egyperces néma felállást kezdeményezett a mai szavazás előtti percekben, de ezt a szocialista levezető elnök megakadályozta – fejtette ki Dömötör Csaba EP-képviselő a Facebookra feltöltött videóban.

Ezután láthatók a parlamenti ülés felvételei, amelyeken az egyik jobboldali képviselő saját felszólalási idejének fennmaradó részét ajánlotta Charlie Kirk emlékének, mire a baloldali levezető elnök kioktató hangnemben közbevágott: „Megbeszéltük és ön is tudja, hogy az elnök asszony elutasította az egyperces néma csendet.”

Hogyha valaki azt mondaná, hogy a merénylet Amerikában történt, nem pedig Európában, azt tudom mondani, hogy George Floyd halála után volt néma megemlékezés itt, az Európai Parlamentben” – fűzte hozzá a képsorokhoz a képviselő.

„Na, ez a viszonya az emberi méltósághoz azoknak, akik folyamatosan oktatnak alapvető emberi értékekből”

– jelentette ki Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Charlie Kirk (1993–2025) jobboldali véleményvezér, a konzervatív Turning Point USA alapítója (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

