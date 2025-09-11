Azonnal elbocsátotta egy amerikai tévécsatorna azt a munkatársát, aki Charlie Kirköt tette felelőssé a tragédiáért

Bocsánatot kért egy kommentátoruk, Matthew Dowd nyilatkozatáért az MSNBC amerikai hírcsatorna, amelyet a jobboldali konzervatív aktivista, Charlie Kirk elleni merényletről tett. Az élő közvetítés során, amikor Kirk halála még nem volt megerősítve, az MSNBC tudósítója az ilyen fegyveres támadások hátteréről kérdezett.

Political analyst Matthew Dowd on MSNBC wonders whether the Charlie Kirk shooting may have been “a supporter shooting their gun off in celebration.” pic.twitter.com/cW3IQzLEcD — The Recount (@therecount) September 10, 2025

Matthew Dowd, aki politikai kommentátorként szerepelt a csatornán, azt válaszolta, hogy sok részlet még mindig nem tisztázott. Azonban hozzátette, Kirk „az egyik legvitatottabb fiatal személyiség, aki folyamatosan terjesztette ezt a fajta gyűlöletkeltő beszédet, vagy bizonyos csoportokat vett célba”.

„Mindig azt mondom: a gyűlöletes gondolatok gyűlöletes szavakhoz vezetnek, amelyek pedig gyűlöletes cselekedetekhez. Ez a környezet. Nem lehetnek ilyen rossz gondolataid, és nem használhatsz ilyen rossz szavakat úgy, hogy aztán elvárd, ezekből ne szülessenek rossz cselekedetek. Sajnos, ez a valóságunk”

– fogalmazott.

Meglett a következménye a kommentátor szavainak

Az amerikai Deadline portál és a Fox News arról számolt be, hogy a műsorszolgáltató elbocsátotta a kommentátort, és nyilvánosan elhatárolódott a szakértő megjegyzéseitől. Az MSNBC vezetője, Rebecca Kutler úgy fogalmazott, Dowd szavai nem megfelelőek, érzéketlenek és elfogadhatatlanok, majd bocsánatot kért volt kommentáruk kijelentéseiért, és elmondta, Dowd maga is ezt tette. „Amerikában nincs helye az erőszaknak – sem a politikai, sem másfajta erőszaknak” – tette hozzá az MSNBC vezetője a Die Welt szemléje szerint.

Statement from MSNBC president Rebecca Kutler: “During our breaking news coverage of the shooting of Charlie Kirk, Matthew Dowd made comments that were inappropriate, insensitive and unacceptable. We apologize for his statements, as has he. There is no place for violence in… — MSNBC Public Relations (@MSNBCPR) September 10, 2025

Dowd később személyesen is elnézést kért a hangneméért és a szavaiért. Bluesky-fiókján azt írta: „Hogy egyértelmű legyek, semmiképpen sem állt szándékomban Kirköt hibáztatni ezért a szörnyű támadásért. Gyűljünk össze, és közösen ítéljünk el mindenfajta erőszakot!”

Kiemelt kép: 2024. október 24-én készült kép Charlie Kirk konzervatív aktivistáról, a Turning Point USA társalapítójáról (Fotó: MTI/AP/John Locher)