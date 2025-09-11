Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Azonnal elbocsátotta egy amerikai tévécsatorna azt a munkatársát, aki Charlie Kirköt tette felelőssé a tragédiáért

lead_image
Szerző: Kertész Ákos
2025.09.11. 12:48

Főoldal / Külföld

| Szerző: Kertész Ákos
Felháborodást keltett egy amerikai kommentátor Charlie Kirk, Trump szövetségese elleni halálos merényletet követő kijelentéseivel. A szakértőt foglalkoztató MSNBC a történtek miatt elhatárolódott Matthew Dowdtól, és azonnal elbocsátotta.

Bocsánatot kért egy kommentátoruk, Matthew Dowd nyilatkozatáért az MSNBC amerikai hírcsatorna, amelyet a jobboldali konzervatív aktivista, Charlie Kirk elleni merényletről tett. Az élő közvetítés során, amikor Kirk halála még nem volt megerősítve, az MSNBC tudósítója az ilyen fegyveres támadások hátteréről kérdezett.

Matthew Dowd, aki politikai kommentátorként szerepelt a csatornán, azt válaszolta, hogy sok részlet még mindig nem tisztázott. Azonban hozzátette, Kirk „az egyik legvitatottabb fiatal személyiség, aki folyamatosan terjesztette ezt a fajta gyűlöletkeltő beszédet, vagy bizonyos csoportokat vett célba”.

„Mindig azt mondom: a gyűlöletes gondolatok gyűlöletes szavakhoz vezetnek, amelyek pedig gyűlöletes cselekedetekhez. Ez a környezet. Nem lehetnek ilyen rossz gondolataid, és nem használhatsz ilyen rossz szavakat úgy, hogy aztán elvárd, ezekből ne szülessenek rossz cselekedetek. Sajnos, ez a valóságunk”

– fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom

Meglett a következménye a kommentátor szavainak

Az amerikai Deadline portál és a Fox News arról számolt be, hogy a műsorszolgáltató elbocsátotta a kommentátort, és nyilvánosan elhatárolódott a szakértő megjegyzéseitől. Az MSNBC vezetője, Rebecca Kutler úgy fogalmazott, Dowd szavai nem megfelelőek, érzéketlenek és elfogadhatatlanok, majd bocsánatot kért volt kommentáruk kijelentéseiért, és elmondta, Dowd maga is ezt tette. „Amerikában nincs helye az erőszaknak – sem a politikai, sem másfajta erőszaknak” – tette hozzá az MSNBC vezetője a Die Welt szemléje szerint.

Dowd később személyesen is elnézést kért a hangneméért és a szavaiért. Bluesky-fiókján azt írta: „Hogy egyértelmű legyek, semmiképpen sem állt szándékomban Kirköt hibáztatni ezért a szörnyű támadásért. Gyűljünk össze, és közösen ítéljünk el mindenfajta erőszakot!”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: 2024. október 24-én készült kép Charlie Kirk konzervatív aktivistáról, a Turning Point USA társalapítójáról (Fotó: MTI/AP/John Locher)

elbocsátástelevízió Charlie Kirk Egyesült Államok

Ajánljuk még

 