A Minnesota Vikings sztárja is felajánlotta támogatását Charlie Kirk családjának

A Charlie Kirk jobboldali véleményvezér, egyben a Turning Point USA alapítója elleni szerdai bestiális merényletet követően Justin Jefferson, a Minnesota Vikings játékosa felajánlotta, hogy fedezni fogja a család megélhetési és oktatási költségeit.

Jefferson régóta ismert jótékonysági tevékenységeiről, elsősorban a gyermekek oktatása és a családi támogatás terén. „A platformjaim erejét arra használom, hogy segítsek, és most ez a legfontosabb dolog” – mondta korábban Justin Jefferson. A közösségi médiában többen is támogatták Jefferson gesztusát.

„Egy olyan megosztott világban, mint a mostani, Justin Jefferson megmutatta, mit jelent az embereket a politika fölé helyezni. Micsoda ember!”

– írta egy rajongó.

Kiemelt kép: Justin Jefferson, a Minnesota Vikings játékosa (Fotó: David Berding/Getty Imges North America/Getty Images via AFP)