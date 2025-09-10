Zelenszkij, Tusk és több EU-s politikus is úgy gondolja: az orosz légtérsértés nem a véletlen műve volt

Lengyelország feltehetőleg nagy fokú provokációval szembesül, először történt, hogy egy NATO-tagállam felett orosz drónokat lőttek le – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő szerdán, a kabinet rendkívüli ülésének elején. A miniszterelnök mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több uniós politikus is reagált a szerda reggeli orosz drónok általi légtérsértésére, mindannyian utalva arra, hogy Putyin elnök lépése nem a véletlen műve volt.

A kormányülést Tusk azután hívta össze, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek pedig a drónok egy részét lelőtték.

A szövetségesek „nagyon komolyan veszik a helyzetet” – mondta el a lengyel miniszterelnök.

Közölte:

a drónok behatolása után Lengyelországban „nem regisztráltak áldozatokat”.

Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek – tette hozzá.

Tusk komolynak nevezte a helyzetet.

„Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk”

– jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: „Nincs ok pánikra” és arra sem, hogy „a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be”.

A drónroncsok keresésére mozgósították a hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT). A lengyel rendőrség szerda reggel megerősítette: a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóház tetejét rongálta meg, senki sem sérült meg. Egy másik drón roncsait a kelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban, Czosnówka falu közelében, egy harmadikat pedig a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél találták meg.

A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén Karol Nawrocki kijelentette:

„A dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében”, ahogyan Lengyelország legújabb történetében is.

Közölte: beszéltek a lengyel drónvédelem megerősítésének szükségességéről, és megvitatták a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetőségét is. Ez a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi épsége, függetlensége vagy biztonsága ellen. Az elnök bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

A lengyel sajtóban idézik Ben Hodges, az Európába telepített amerikai szárazföldi erők volt főparancsnoka Reutersnek adott nyilatkozatát, miszerint a lengyel légteret megsértő drónok száma „világosan mutatja, hogy a NATO és tagállami légvédelmi erőinek és előrejelző riasztórendszerének tudatos teszteléséről van szó”.

Zelenszkij szerint újabb lépés történt az eszkaláció felé

Az ukrán elnök szerint legalább nyolc orosz támadó drón sértette meg Lengyelország, ezzel a NATO légterét. Mint fogalmazott, „Moszkva folyamatosan teszteli a lehetőségek határait, és ha nem találkozik erős ellenállással, akkor egy újabb szintű eszkalációval áll elő”.

Kiemelte:

„Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz-iráni Sahíd drónok repültek a lengyel légtérben, a NATO légterében. Nem csak egy Sahíd, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc támadó drón irányult Lengyelország felé”.

Hozzátette, az oroszoknak érezniük kell a következményeket. „Oroszországnak éreznie kell, hogy a háború nem terjeszthető ki, és be kell fejezni”– mondta.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint „Putyin folyamatosan fokozza, terjeszti ki háborúját, és teszteli a Nyugatot”. X-oldalán gyenge válasznak nevezte a lengyel reakciót, ami csak további provokációra ösztönzi Oroszországot, aminek következtében „az orosz rakéták és drónok akkor még messzebb fognak repülnek Európába”. „Putyinban egyre növekszik büntetlenségének érzése, mert korábbi bűneiért nem kapott megfelelő büntetést” – írta.

Az EU kiáll Lengyelország mellett

Az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal, miután orosz drónok megsértették a lengyel légteret – közölte szerdán az Európai Tanács elnöke, António Costa. „A tegnap esti események éles emlékeztetőül szolgálnak, hogy az egyik ország biztonsága mindannyiunk biztonsága” – írta az X-en. Hozzátette: Oroszország Ukrajna elleni, folytatódó agressziója és az EU-tagállamok légterének felelőtlen megsértése közvetlen fenyegetést jelent minden európai biztonságára és a kontinens kritikus infrastruktúrájára.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán úgy fogalmazott: a jelek arra utalnak, hogy Oroszország nem véletlenül sértette meg a lengyel légteret.

„Tegnap este Lengyelországban az orosz háború kezdete óta a legsúlyosabb európai légtérsértést tapasztaltuk, és a jelek szerint ez nem véletlen, hanem szándékos volt”

– írta a politikus az X-en.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök sajtóértekezletet tart a megbeszélésüket követően a varsói kormányfői hivatalban 2025. január 15-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)