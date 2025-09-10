Ursula von der Leyen értékelte az EU helyzetét, fordulat jöhet a migrációban?

Nagyobb nyomást kell helyezni Oroszországra, több szankcióra van szükség azért, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, aki szerint Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért. Ursula von der Leyen az unió helyzetét értékelő beszédében a migráció témáját is érintette, elismerve, hogy az európaiak körében növekszik az elégedetlenség, majd ezek után egy kemény döntést is bejelentett Izraellel szemben.

Szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén Ursula von der Leyen hangsúlyozta: a nyomás fokozása érdekében az orosz fosszilis tüzelőanyagok gyorsabb kivezetésére van szükség. Kiemelte, növelni kell az Ukrajna számára nyújtott támogatást, de ennek terhét nem csak az európai adófizetőknek kell viselniük, hiszen „ez Oroszország háborúja”.

„Oroszországnak kell megfizetnie a háború árát, az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását pedig az európai bankokban befagyasztott orosz vagyon kamataiból kell fedezni jóvátételi kölcsön formájában”

– jelentette ki az uniós bizottság elnöke, aki azt is kijelentette, hogy Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért.

Hangsúlyozta, Európa harcban áll az értékeiért és a demokráciáért. Harcban áll azért, hogy maga dönthessen a sorsáról – mondta.

„Ne tévedjünk, ez a jövőnkért folytatott harc”

– fogalmazott.

Európának harcolnia kell helyéért egy olyan világban, melyben számos nagyhatalom kiszámíthatatlan vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Mindezen okok miatt egy új Európának kell kialakulnia – jelentette ki.

Fordulat a migrációs politikában?

A migráció kérdését érintve a bizottsági elnök elmondta: annak érdekében, hogy az Európai Unió hatékonyan tudja kezelni a migrációt és megvédeni külső határait, az Európai Bizottság a határvédelem finanszírozásának megháromszorozását javasolja a következő hosszútávú költségvetésben.

Véleménye szerint az unió megmutatta, hogy hajlandó segíteni a háború és üldöztetés elől menekülőknek, de az európaiak körében egyre nagyobb az elégedetlenség, ugyanis az érkezők gyakran semmibe veszik a szabályokat.

„Szükségünk van egy humánus rendszerre, de nem lehetünk naivak ezzel kapcsolatban: komolyan kell vennünk az elutasított menedékkérők származási országukba való visszaküldését. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek csak húsz százaléka hagyja el Európát”

– fogalmazott Ursula von der Leyen.

„B iztosítani kell az EU migrációs paktumának végrehajtását, amint az hatályba lép. A paktum szigorú, de igazságos”

– húzta alá.

Határozott fellépés Izrael ellen

Izrael és a Hamász között folyó közel-keleti háborújára rátérve közölte: mivel az, ami Gázában történik, megrázta a világ lelkiismeretét, az Európai Unió felfüggeszti az Izraelnek nyújtott támogatások kifizetését. Ursula von der Leyen kijelentette: ami Gázában történik, elfogadhatatlan, ezért az EU leállítja az összes kifizetést, de ez az izraeli civil társadalommal folytatott munkát nem befolyásolja.

Kiemelte:

az Európai Bizottság szankciókat fog javasolni a szélsőséges nézeteket valló izraeli miniszterekkel és az erőszakos telepesekkel szemben.

A kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben a társulási megállapodás részleges felfüggesztését is javasolni fogja a brüsszeli végrehajtó testület – közölte.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én, az EP négynapos plenáris ülésének harmadik napján (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)