Szétlőtte a terroristák propagandagépezetének központjait Jemenben az izraeli légierő

Izrael támadást hajtott végre szerdán a síita húszi terroristák kezén lévő jemeni főváros, Szanaa, valamint Dzsauf tartomány ellen – közölte az izraeli hadsereg.

Az izraeli hadsereg közlése szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán támogatta terroristák propagandagépezetének központjára mértek csapást.

„Ez válasz volt a terrorista húszik támadásaira, amelyek során pilóta nélküli légi járműveket és föld-föld rakétákat lőttek ki Izrael területére”

– tette hozzá az izraeli hadsereg.

A terrorista húszik szócsöveként szolgáló al-Maszíra televízió bizonyítékok nélkül azt állítja, hogy a támadás a jemeni központi bank egyik irodáját is érte Dzsauf tartomány el-Hazm nevű körzetében. A terroristák szóvivője, Jahja Szarí arról beszélt, hogy Izrael kizárólag polgári célokat támadott, amelyek közt két jemeni lap szanaai szerkesztőségét is találat érte, mondandóját azonban érdemi bizonyítékokkal nem támasztotta alá.

Egyes beszámolók szerint a húszik „védelmi minisztériumát” is eltalálták. A terroristák „egészségügyi hatósága” szerint a támadásban kilencen vesztették életüket, 118-an megsebesültek.

Kapcsolódó tartalom Saját elmélettel állt elő egy orosz lap a dohai támadással kapcsolatban

Kiemelt kép: Izrael légicsapásokat mér a jemeni fõvárosra, Szanaára 2025. szeptember 10-én. A támadást a húszi rakétatámadásokra válaszul hajtották végre – MTI/EPA/Jajha Arhab