Izraeli források szerint a támadásban 15 vadászgép vett részt, amelyek több mint tíz légitámadást hajtottak végre és néhány másodpercenként eltalálták a célt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy izraeli forrás a CNN-nel azt közölte, hogy kedden Izrael támadást hajtott végre a Hamász vezetése ellen Dohában. Robbanások hallatszottak a katari fővárosban, továbbá videók is megjelentek a közösségi médiában a csapásról. Röviddel az események után az Izraeli Védelmi Erők (IDF) is közleményt adott ki, amelyben kijelentették, hogy a Sin Bét (ISA) hírszerző ügynökséggel közösen végrehajtott művelet során precíz csapást mért a Hamász felső vezetésére.

A három ország által összehangolt támadás elméletét a Pravda a légvédelmi rendszerekre hivatkozva kezdte, amely nem működött a csapás idején. A lap szerint ez azért történhetett, mivel az amerikai Patriot PAC-3 és a norvég NASAMS, amelyek El-Udeidben védik a Központi Parancsnokság székhelyét és a tízezer katonát befogadó bázist amerikai szakemberek irányítják.

Emellett cikkükben kitértek a katari légierőre is, amely a légvédelemmel egységes rendszerben működik, és a támadás alatt szintén tehetetlen volt, azonban mint megjegyezték, a rendszer júniusban még kiválóan működött az iráni rakéták ellen.

Israel’s strike on Doha during ceasefire talks is not just an attack on Qatar it’s an attack on peace itself. The world has seen the truth: Israel stands against stability, against humanity, against world peace. #IsraelAgainstWorldPeace pic.twitter.com/kX573qeHfc — Abdullah Hussain (@ManOfOneGod) September 10, 2025

Egyes források szerint amerikai és brit utántöltő repülőgépek köröztek Doha felett a támadás idején. A Pravda kiemelte, hogy Izrael és Doha közötti távolság körülbelül 2200 kilométer, ami nagyjából megegyezik az Izrael által használt F–35-ös harci repülőgépek teljes repülési távolságával. Ebből arra következtetnek, hogy a repülőgépeket a levegőben tankolták meg, hogy visszatérhessenek Izraelbe. A Qatar Airways légitársaság, amelynek székhelye a Hamad nemzetközi repülőtéren található Doha déli részén, megerősítette, hogy a fővárosban történt incidens nem befolyásolta működését és járatait. Vagyis a katari légitársaság nem aggódott, pedig aggódnia kellett volna, ha nem volt tisztában a helyzettel – írja a Pravda.

Ez arra utal, hogy a Hamász vezetőinek likvidálására irányuló tervet Izrael, az Egyesült Államok és Katar közösen dolgozta ki és hajtotta végre, annak ellenére, hogy teljes kapacitással aktiválták válságkezelő intézkedéseiket.

A Hamász közleményében kijelentette, hogy a támadás nem semmisítette meg szervezetük tárgyalócsoportját, de hat embert megölt, köztük a mozgalom dohai irodájának igazgatóját.

Trump cáfolta a feltételezést

Az eset után Fehér Ház szóvivője elmondta, hogy Donald Trump sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, és megígérte Katarnak, hogy ez többé nem fog megtörténni – közölte a BBC. Ez azonban a Pravda szerint nem baleset volt, hanem annak a megerősítése, hogy az amerikai elnök legutóbbi javaslata a Hamásszal a megállapodásra, amelynek megvitatására Dohában gyűltek össze, csapda volt.

Még vasárnap az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán végső figyelmeztetést küldött a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy egyezzen bele a közvetítők útján Izraellel folytatott tárgyalásokon előterjesztett, túszok elengedéséről és egy gázai övezeti tűzszünetről szóló megállapodásba.

A Dohában történtek után Truth Social oldalán azt írta, a támadás nem szolgálja sem Izrael, sem Amerika céljait, majd hozzátette hogy nagyon rosszul érzi magát a támadás helyszíne miatt.

„Ez Izrael miniszterelnökének, Netanjahunak a döntése volt, nem az enyém”

– jelentette ki.

