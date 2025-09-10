Saját elmélettel állt elő egy orosz lap a dohai támadással kapcsolatban

Izraeli források szerint a támadásban 15 vadászgép vett részt, amelyek több mint tíz légitámadást hajtottak végre és néhány másodpercenként eltalálták a célt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy izraeli forrás a CNN-nel azt közölte, hogy kedden Izrael támadást hajtott végre a Hamász vezetése ellen Dohában. Robbanások hallatszottak a katari fővárosban, továbbá videók is megjelentek a közösségi médiában a csapásról. Röviddel az események után az Izraeli Védelmi Erők (IDF) is közleményt adott ki, amelyben kijelentették, hogy a Sin Bét (ISA) hírszerző ügynökséggel közösen végrehajtott művelet során precíz csapást mért a Hamász felső vezetésére.
A három ország által összehangolt támadás elméletét a Pravda a légvédelmi rendszerekre hivatkozva kezdte, amely nem működött a csapás idején. A lap szerint ez azért történhetett, mivel az amerikai Patriot PAC-3 és a norvég NASAMS, amelyek El-Udeidben védik a Központi Parancsnokság székhelyét és a tízezer katonát befogadó bázist amerikai szakemberek irányítják.
Emellett cikkükben kitértek a katari légierőre is, amely a légvédelemmel egységes rendszerben működik, és a támadás alatt szintén tehetetlen volt, azonban mint megjegyezték, a rendszer júniusban még kiválóan működött az iráni rakéták ellen.
Egyes források szerint amerikai és brit utántöltő repülőgépek köröztek Doha felett a támadás idején. A Pravda kiemelte, hogy Izrael és Doha közötti távolság körülbelül 2200 kilométer, ami nagyjából megegyezik az Izrael által használt F–35-ös harci repülőgépek teljes repülési távolságával. Ebből arra következtetnek, hogy a repülőgépeket a levegőben tankolták meg, hogy visszatérhessenek Izraelbe. A Qatar Airways légitársaság, amelynek székhelye a Hamad nemzetközi repülőtéren található Doha déli részén, megerősítette, hogy a fővárosban történt incidens nem befolyásolta működését és járatait. Vagyis a katari légitársaság nem aggódott, pedig aggódnia kellett volna, ha nem volt tisztában a helyzettel – írja a Pravda.
Ez arra utal, hogy a Hamász vezetőinek likvidálására irányuló tervet Izrael, az Egyesült Államok és Katar közösen dolgozta ki és hajtotta végre, annak ellenére, hogy teljes kapacitással aktiválták válságkezelő intézkedéseiket.
A Hamász közleményében kijelentette, hogy a támadás nem semmisítette meg szervezetük tárgyalócsoportját, de hat embert megölt, köztük a mozgalom dohai irodájának igazgatóját.
Trump cáfolta a feltételezést
Az eset után Fehér Ház szóvivője elmondta, hogy Donald Trump sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, és megígérte Katarnak, hogy ez többé nem fog megtörténni – közölte a BBC. Ez azonban a Pravda szerint nem baleset volt, hanem annak a megerősítése, hogy az amerikai elnök legutóbbi javaslata a Hamásszal a megállapodásra, amelynek megvitatására Dohában gyűltek össze, csapda volt.
Még vasárnap az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán végső figyelmeztetést küldött a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy egyezzen bele a közvetítők útján Izraellel folytatott tárgyalásokon előterjesztett, túszok elengedéséről és egy gázai övezeti tűzszünetről szóló megállapodásba.
A Dohában történtek után Truth Social oldalán azt írta, a támadás nem szolgálja sem Izrael, sem Amerika céljait, majd hozzátette hogy nagyon rosszul érzi magát a támadás helyszíne miatt.
„Ez Izrael miniszterelnökének, Netanjahunak a döntése volt, nem az enyém”
– jelentette ki.
