Fejkendőviselési tilalmat tervez az osztrák kormány az iskolákban a 14 évesnél fiatalabb lányoknál

„A gyermekfejkendő korlátozza a lányok társadalmi láthatóságát és szabadságát, és ezzel világosan az elnyomás jelképe” – érvelt Claudia Plakolm integrációért felelős miniszter.
A javaslat szerint a tilalom megsértése esetén fokozatos lépéseket tehetnek a hatóságok. Első körben az iskolavezetésnek kell elbeszélgetnie az érintett lánnyal, illetve a szülőket is tájékoztatni kell. Amennyiben ez nem jár hatással, az oktatási hatóságokat is bekapcsolják az ügybe, s végső esetben 200-tól 1000 euróig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak, illetve más intézkedéseket is hozhatnak.
A törvényjavaslatot még az osztrák parlamentnek is jóvá kell hagynia.
Egy korábbi általános iskolai fejkendőtilalmat – 2020-ban – az alkotmánybíróság felfüggesztett. A bírák azzal érveltek, hogy a szabályozás megnehezítené a muszlim lányok hozzáférését az oktatási rendszerhez, illetve kiközösítésük veszélyével is járhat.
Az osztrák kormány most a szülők, tanárok, diákok és a muszlim közösség aktív bevonásával kívánja az egyenjogúság iránti tudatosságot megerősíteni.
A muszlimok ausztriai közössége bírálta a kormányzati elképzelést, mondván, hogy az veszélyezteti a társadalmi összetartást és „a gyermekek (helyzetének) erősítése helyett a megbélyegzésüket és a kiközösítésüket” eredményezi.
Kiemelt kép: MTI/EPA/Divjanaki Szolanki