Fejkendőviselési tilalmat tervez az osztrák kormány az iskolákban a 14 évesnél fiatalabb lányoknál

Fejkendőviselési tilalmat vezetne be az osztrák kormány az iskolákban a 14 évesnél fiatalabb lányok számára az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) kormánypártok szerdán ismertetett törvényjavaslata szerint.

„A gyermekfejkendő korlátozza a lányok társadalmi láthatóságát és szabadságát, és ezzel világosan az elnyomás jelképe” – érvelt Claudia Plakolm integrációért felelős miniszter.

A javaslat szerint a tilalom megsértése esetén fokozatos lépéseket tehetnek a hatóságok. Első körben az iskolavezetésnek kell elbeszélgetnie az érintett lánnyal, illetve a szülőket is tájékoztatni kell. Amennyiben ez nem jár hatással, az oktatási hatóságokat is bekapcsolják az ügybe, s végső esetben 200-tól 1000 euróig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak, illetve más intézkedéseket is hozhatnak.

A törvényjavaslatot még az osztrák parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Egy korábbi általános iskolai fejkendőtilalmat – 2020-ban – az alkotmánybíróság felfüggesztett. A bírák azzal érveltek, hogy a szabályozás megnehezítené a muszlim lányok hozzáférését az oktatási rendszerhez, illetve kiközösítésük veszélyével is járhat.

Az osztrák kormány most a szülők, tanárok, diákok és a muszlim közösség aktív bevonásával kívánja az egyenjogúság iránti tudatosságot megerősíteni.

A muszlimok ausztriai közössége bírálta a kormányzati elképzelést, mondván, hogy az veszélyezteti a társadalmi összetartást és „a gyermekek (helyzetének) erősítése helyett a megbélyegzésüket és a kiközösítésüket” eredményezi.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Divjanaki Szolanki