Merényletet követtek el Charlie Kirk politikai influenszer ellen

Szerző: hirado.hu
2025.09.10. 21:24

| Szerző: hirado.hu

Mesterlövész lőtte meg a népszerű jobboldali politikai kommentátort - írja a Mandiner.

Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték szerdán egy diákokkal tartott találkozó során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben.

Newsweek beszámolója szerint az egyetem megerősítette: Charlie Kirköt egy mesterlövész lőtte meg az UVU rendezvényén.

A Utah Valley Egyetem szóvivője a Newsweeknek nyilatkozva elmondta, hogy Kirk szerdán helyi idő szerint 13 óra körül kezdett beszélni, amikor körülbelül 13:20-kor egyetlen lövést adtak le egy közeli épület tetejéről, nagyjából 200 méterre a helyszíntől. Az egyetem megerősítette, hogy Kirköt eltalálták, és egy gyanúsítottat őrizetbe vettek. A hatóságok, köztük az FBI is vizsgálja a történteket.

Egyelőre nem lehet biztosat mondani Charlie Kirk állapotáról, a Fox News szerint bizonytalan, a Breitbart pedig kórházi forrásokra hivatkozva azt írja, életben van. A támadás után megszólalt Kash Patel FBI-igazgató és Pam Bondi legfőbb ügyész, mindketten megerősítették, hogy a szövetségi szakszolgálatok már a helyszínen vannak.

Kiemelt kép: Charlie Kirk amerikai rádiós személyiség és konzervatív aktivista, a Turning Point Action konzervatív szervezet társalapítója és vezetõje – MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevic

influenszermerénylet Egyesült Államok

