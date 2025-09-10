Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Manfred Weber szerint nem létezik nemzeti függetlenség

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.09.10. 16:21

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Európai Unió liberális, birodalmi felfogása mellett érvelt Manfred Weber, a Magyar Péter vezette Tisza Pártot is tömörítő Európai Néppárt (EPP) elnöke Strasbourgban, Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszéde előtti keddi vitában – írja a Mandiner. Manfred Weber durva, személyeskedő stílusban kérdőjelezte meg a hazafiságát azoknak az európai pártoknak, amelyek a liberális birodalommal szemben a nemzetek Európáját támogatják.

Az EPP-vezér egyúttal többször becsmérlő hangnemben támadta a nemzeti erőket az európai törvényhozásban, kétségbe vonva hazafiságukat. „A valóság az, hogy ők nem patrióták, hanem (…) Moszkva gyarmatává tették Európát” – jelentette ki Manfred Weber, majd azzal folytatta:

„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos.”

Szerinte az EU alapítói ezért hozták létre a közös piacot, a „visszavonhatatlan” európai integrációt, ami Weber szerint gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tagállamoknak gondolkodás nélkül követniük kellene a francia-német-lengyel elképzeléseket a külügyi és a védelmi politikai kérdésekben. Manfred Weber egyúttal elítélte az augusztus 15-ei alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozót, amely szerinte sikertelen volt. Arról is beszélt, hogy az „igazság ősze” következik, vagyis

Manfred Weber szerint az uniós tagállamoknak „nehéz döntéseket” kellene meghoznia majd, legyen szó kereskedelemről, biztonságról vagy migrációról.

Mindezt az erősebb, cselekvőképes Európa képzetével igazolta, amely az Európai Néppárt víziója az integrációról.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép:Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

illegális migrációorosz-ukrán háborúTisza Párt Magyar PéterManfred Weber

Ajánljuk még

 