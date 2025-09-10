Manfred Weber szerint nem létezik nemzeti függetlenség

Az EPP-vezér egyúttal többször becsmérlő hangnemben támadta a nemzeti erőket az európai törvényhozásban, kétségbe vonva hazafiságukat. „A valóság az, hogy ők nem patrióták, hanem (…) Moszkva gyarmatává tették Európát” – jelentette ki Manfred Weber, majd azzal folytatta:

„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos.”

Szerinte az EU alapítói ezért hozták létre a közös piacot, a „visszavonhatatlan” európai integrációt, ami Weber szerint gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tagállamoknak gondolkodás nélkül követniük kellene a francia-német-lengyel elképzeléseket a külügyi és a védelmi politikai kérdésekben. Manfred Weber egyúttal elítélte az augusztus 15-ei alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozót, amely szerinte sikertelen volt. Arról is beszélt, hogy az „igazság ősze” következik, vagyis

Manfred Weber szerint az uniós tagállamoknak „nehéz döntéseket” kellene meghoznia majd, legyen szó kereskedelemről, biztonságról vagy migrációról.

Mindezt az erősebb, cselekvőképes Európa képzetével igazolta, amely az Európai Néppárt víziója az integrációról.

Kiemelt kép:Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)