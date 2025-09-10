Késes támadás történt Franciaországban, megsebesült egy 52 éves tanárnő és egy 16 éves diák

Késsel megsebesítettek egy tanárt és egy diákot a dél-franciaországi Antibes városban szerdán, a támadót elfogták. A tájékoztatás szerint a súlyos incidens a város kertészeti szakiskolájában játszódott le – közölte a helyi rendőrség.

„A támadót elfogták, nem jelent többé veszélyt” – ismertették a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az oktatási intézmény egy volt diákjáról van szó. Jean Leonetti polgármester a Nice Matin című regionális lapnak elmondta, hogy a támadót az iskola igazgatójának beavatkozása után sikerült ellenőrzés alá vonni. A helyi sajtó a rendőrségtől úgy értesült, hogy egy 16 éves diák és egy 52 éves tanárnő az áldozat, az oktató súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben. Kapcsolódó tartalom Halálra késelt egy oktatási asszisztenst a diákja Franciaországban Az eset után a Francoise Dolto nevű középiskola 324 diákja nem hagyhatta el az épületet, azonban szüleik bemehettek hozzájuk. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)