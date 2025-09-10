Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Gondatlanság volt, hogy a Demokrata Párt Joe Bidenre bízta annak eldöntését, újraindul-e az elnökválasztáson – jelentette ki Kamala Harris

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.10. 18:02

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Kamala Harris szerint gondatlanság volt, hogy a Demokrata Párt teljesen Joe Bidenre hagyta a döntést a 2024-es elnökválasztási újraindulásról – ez is kiderül a volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt új könyvéből, amelynek előzetese szerdán jelent meg egy napilapban.

A 170 nap címet viselő kötetben Kamala Harris elnökjelöltként eltöltött napjait és az azt megelőző időszakot idézte fel, valamint bepillantást engedett a kampány belső folyamataiba és hangulatába, amely megelőzte a választási vereséget Donald Trumppal szemben 2024. november 4-én.

„Ez Joe és Jill döntése – mindannyian ezt hajtogattuk, mint egy mantrát, mintha mindannyian hipnotizálva lettünk volna. Hogy ez jóindulat vagy gondatlanság? Így visszatekintve, inkább gondatlanság” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a Demokrata Párt vezetői teljes mértékben Joe Bidenre bízták a választási újraindulással kapcsolatos döntést.

Azt ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen összeesküvés lett volna a Fehér Házon belül, hogy Joe Biden hanyatló állapotát eltitkolják a nyilvánosság elől.

Kamala Harris a volt elnökről, Joe Bidenről elismerte, hogy az évek során megfáradt, de többi között úgy vélte, hogy az előző elnökben a legrosszabb napján is mélyebb tudás és nagyobb könyörület volt, mint Donald Trump jelenlegi elnökben a legjobb napján.

Kapcsolódó tartalom

A könyvnek a The Atlantic napilapban megjelent részleteiből kiderül, hogy Kamala Harris rossz érzésekkel viseltetett Joe Biden elnöki stábjának tagjai iránt, akiknek azt vetette szemére, hogy nem adtak elegendő támogatást szakpolitikai kérdésekben, mint a külpolitika és a bevándorlási ügyek.

Még határozottabban fogalmazott az elnöki sajtóirodával kapcsolatban, amelynek tagjairól azt állította, hogy szinte lehetetlen volt elérni náluk azt, hogy őt, az alelnököt megvédjék bizonyos támadásokkal szemben.

„Még rosszabb, hogy gyakran szereztem arról tudomást, hogy az elnök stábja táplálta azokat a negatív narratívákat, amelyek rólam lábra kaptak” – fogalmazott Kamal Harris a választási kampány hónapjaira is visszatekintő kötetben.

Kamala Harris hivatalból távozása óta viszonylag kevés nyilvános szereplést vállal, és a közelmúltban közölte, hogy ugyan szándékában áll a köz szolgálatában maradni, ugyanakkor egyelőre választott pozícióra nem gondol, és nem indul a közelgő kaliforniai kormányzóválasztáson sem.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Kamala Harris (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

Amerikai elnökválasztás 2024 Donald TrumpJoe BidenKamala Harris Egyesült Államok

Ajánljuk még

 