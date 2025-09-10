Életfogytiglanra ítélték a solingeni késes terroristát

A bíróság ítéletében kimondta: a férfi az Iszlám Állam terrorszervezet tagjaként három embert mindenféle indíték nélkül, orvul meggyilkolt.
Kapcsolódó tartalom
A fiatal szíriai férfi 2024. augusztus 23-án, Solingen alapításának 650. évfordulója alkalmából szervezett Sokszínűség fesztiválján ölt meg három embert késsel, és további nyolcat megsebesített. A vádirat szerint a tettes hátulról szúrta meg áldozatait, a nyakukra, illetve felsőtestükre célzott késével. A támadás után elmenekült a helyszínről, és másnap fogták el.
Issa H. ellen aljas indítékkal elkövetett háromrendbeli emberölés és tízrendbeli gyilkossági kísérlet volt a vád, illetve az, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet tagja volt, amelynek órákkal a bűncselekmény előtt videoüzenetben fogadott hűséget.
Az ügyészség szerint a férfi az interneten keresztül igyekezett felvenni a kapcsolatot dzsihadistákkal, akik ezt követően segítettek neki kiválasztani a gyilkossághoz használt fegyvereket.
A bírósági eljárás során a férfi májusban maga is beismerte tettét.
„Ártatlanokat öltem meg, nem hitetleneket”
– jelentette ki.
Egyre több emberéletet követel a migránsbarát politika
Európa-szerte egyre több ártatlan ember esik áldozatul a migrációs politika következményeinek: késes támadások, merényletek és brutális erőszak rázza meg a mindennapokat. A hatóságok sokszor tehetetlenek, a politikusok pedig inkább a nyitottság jelszavát ismételgetik, ahelyett hogy megvédenék saját polgáraikat – elemzi a kialakult helyzetet a The European Conservative cikke.
Kiemelt kép: Rendőrök a solingeni késelés gyanúsítottját viszik meghallgatásra a legfelsőbb bíróság épületéhez Karlsruhéban 2024. augusztus 25-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)