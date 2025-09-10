A Kreml szóvivője közölte, hogy tudomása szerint Varsó nem próbált meg kapcsolatba lépni Moszkvával azzal kapcsolatban, hogy szerdára virradóra drónokat lőttek le a lengyel légtérben.

„Nem, amennyire tudom, nem” – válaszolt Peszkov a vonatkozó kérdésre. A szóvivő az orosz védelmi tárca hatáskörébe utalta a drónincidensre vonatkozó konkrét kérdések megválaszolását. „Az EU és a NATO vezetése naponta vádolja Oroszországot provokációval. Leggyakrabban még csak meg sem próbálnak valamiféle érvelést felmutatni” – hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek Moszkvát tette felelőssé a drónincidenssel kapcsolatban.

Andrej Ordas, Oroszország ideiglenes varsói ügyvivője azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy a lengyel fél nem szolgáltatott arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a légterében lelőtt pilóta nélküli repülő szerkezetek orosz eredetűek voltak.

„A vádakat alaptalannak tekintjük. Nem mutattak be semmilyen bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének”

– mondta. Ordas, akit az incidens miatt szerda délre bekéretettek a lengyel külügyminisztérium, a tárcától távozva kijelentette:

„Csak egyet tudunk: ezek a drónok Ukrajna felől repültek.”

Tusk bejelentette, hogy szerdára virradóra Lengyelország 19 drónt észlelt a légterében, amelyek többsége Fehéroroszország felől repült be.

