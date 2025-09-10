A botrányosan viselkedő részeg turisták miatt szigoríthatják az alkoholértékesítést Horvátországban

A horvát gazdasági minisztérium a kereskedelmi törvény módosítását készíti elő, amely szigorúbb szabályokat vezetne be az alkoholértékesítésre 2026-tól. A tervezett változtatások célja a turistaközpontokban egyre gyakrabban tapasztalható részeg viselkedés visszaszorítása – írja a Croatia Wee nyomán a Portfolio.hu.
A tervek szerint nagyobb ellenőrzési jogkört adnának a helyi hatóságoknak az alkoholárusítás idejének és helyének szabályozására. A javaslat a lakosok és városi tisztviselők ismétlődő panaszai nyomán született, akik
a rendbontó, gyakran ittas fiatal turisták miatt aggódnak
olyan népszerű helyeken, mint Split és Zadar.
Zadar fő sétálóutcáján, a Kalelargán jelenleg számos üzlet árusít alkoholt néhány száz méteren belül. Hasonló a helyzet más tengerparti városokban is, ahol
az üzletekben olcsón vásárolt alkohol táplálja az éjszakai utcai italozást.
Több európai ország már alkalmaz hasonló korlátozásokat. A horvát döntéshozók a hideg italok értékesítésének korlátozását fontolgatják a turisztikai övezetekben, a trafikokban és benzinkutakon történő árusítás betiltását, vagy időalapú korlátozások bevezetését.
Kapcsolódó tartalom
Zadar polgármestere, Sime Erlic támogatja, hogy a városok szabályozhassák az alkoholértékesítést, szerinte ez összhangba hozná Horvátországot a nyugat-európai gyakorlattal és segítene helyreállítani a rendet. Split polgármestere, Tomislav Suta egyetért ezzel, kiemelve, hogy
a részeg turistákkal kapcsolatos problémák egész nyáron láthatók voltak,
és az új szabályok mind a lakosok, mind a vendéglátóipari vállalkozások számára előnyösek lennének.
Kapcsolódó tartalom
A horvát munkáltatók szövetsége egyelőre tartózkodik a véleménynyilvánítástól, a zadari kereskedők szövetsége viszont arra figyelmeztet, hogy a kisebb üzleteket érintené leginkább hátrányosan a szigorítás, mivel a hűtött sör értékesítése a kisüzletek forgalmának 30-40 százalékát teszi ki.
A zadari kereskedők szövetségének álláspontja szerint a korlátozások a nagy szupermarketláncokhoz terelnék a vásárlókat, miközben a kis üzletek bezárásra kényszerülnének.
Kapcsolódó tartalom
A horvát gazdasági minisztérium hangsúlyozta, hogy a jogszabálytervezetet nyilvános konzultációra bocsátják, mielőtt véglegesítenék.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)