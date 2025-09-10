A botrányosan viselkedő részeg turisták miatt szigoríthatják az alkoholértékesítést Horvátországban

A rendbontó, ittas fiatal turisták miatt szigorítaná az alkoholértékesítés szabályait 2026-tól a horvát gazdasági minisztérium. A törvénymódosítással az éjszakai utcai italozást szeretnék visszaszorítani a tengerparti városokban.

A horvát gazdasági minisztérium a kereskedelmi törvény módosítását készíti elő, amely szigorúbb szabályokat vezetne be az alkoholértékesítésre 2026-tól. A tervezett változtatások célja a turistaközpontokban egyre gyakrabban tapasztalható részeg viselkedés visszaszorítása – írja a Croatia Wee nyomán a Portfolio.hu.

A tervek szerint nagyobb ellenőrzési jogkört adnának a helyi hatóságoknak az alkoholárusítás idejének és helyének szabályozására. A javaslat a lakosok és városi tisztviselők ismétlődő panaszai nyomán született, akik

a rendbontó, gyakran ittas fiatal turisták miatt aggódnak

olyan népszerű helyeken, mint Split és Zadar.

Zadar fő sétálóutcáján, a Kalelargán jelenleg számos üzlet árusít alkoholt néhány száz méteren belül. Hasonló a helyzet más tengerparti városokban is, ahol

az üzletekben olcsón vásárolt alkohol táplálja az éjszakai utcai italozást.

Több európai ország már alkalmaz hasonló korlátozásokat. A horvát döntéshozók a hideg italok értékesítésének korlátozását fontolgatják a turisztikai övezetekben, a trafikokban és benzinkutakon történő árusítás betiltását, vagy időalapú korlátozások bevezetését.

Zadar polgármestere, Sime Erlic támogatja, hogy a városok szabályozhassák az alkoholértékesítést, szerinte ez összhangba hozná Horvátországot a nyugat-európai gyakorlattal és segítene helyreállítani a rendet. Split polgármestere, Tomislav Suta egyetért ezzel, kiemelve, hogy

a részeg turistákkal kapcsolatos problémák egész nyáron láthatók voltak,

és az új szabályok mind a lakosok, mind a vendéglátóipari vállalkozások számára előnyösek lennének.

A horvát munkáltatók szövetsége egyelőre tartózkodik a véleménynyilvánítástól, a zadari kereskedők szövetsége viszont arra figyelmeztet, hogy a kisebb üzleteket érintené leginkább hátrányosan a szigorítás, mivel a hűtött sör értékesítése a kisüzletek forgalmának 30-40 százalékát teszi ki.

A zadari kereskedők szövetségének álláspontja szerint a korlátozások a nagy szupermarketláncokhoz terelnék a vásárlókat, miközben a kis üzletek bezárásra kényszerülnének.

A horvát gazdasági minisztérium hangsúlyozta, hogy a jogszabálytervezetet nyilvános konzultációra bocsátják, mielőtt véglegesítenék.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)