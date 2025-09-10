A birodalom visszavág: Magyarország megbüntetéséért lobbiznak a Soros-közeli szervezetek Washingtonban, ahogy közelednek a választások

Magyarország elleni szankciókra sürgette az amerikai kongresszust egy amerikai székhelyű nem kormányzati szervezet (NGO) magyar származású, közép-európai tisztségviselője kedden az amerikai törvényhozás meghallgatásán Washingtonban.

Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund Közép-Európáért felelős regionális igazgatója a kongresszus emberi jogi bizottságának meghallgatásán Magyarország mellett Szlovákia és Bulgária ellen is lépéseket javasolt a civil szervezetek működését szabályozó törvények vagy törvénytervezetek miatt. Úgy vélekedett, hogy a három európai uniós ország jogszabályai a politikai véleménykülönbséget teszik jogi felelősségre vonhatóság tárgyává.

Hegedüs Dániel arra sürgette az amerikai kongresszust, hogy ítélje el Magyarországot, Szlovákiát és Bulgáriát a civil szervezeteket érintő jogszabályok miatt, valamint a törvényhozókat arra biztatta, hogy utazzanak el az említett országokba, és találkozzanak személyesen az érintett szervezetek vezetőivel.

A German Marshall Fund közép-európai igazgatójaként dolgozó szakértő szerint az amerikai törvényhozásnak nyomást kellene gyakorolnia az amerikai külügyminisztériumra is annak érdekében, hogy „állítsa vissza az Egyesült Államok pénzügyi támogatását a független civil társadalom és a szabad média számára Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában” és potenciálisan minden olyan európai uniós és NATO-tagállamban, amely NGO-kat célzó törvényt fogad el. Hegedüs Dániel arra is sürgette a kongresszus tagjait, hogy kezdeményezzék az úgynevezett Magnyitszkij-törvény alapján azon magyar, szlovák, valamint – bulgáriai elfogadás esetén – bolgár törvényhozók szankcionálását, akik hivatalosan támogatják az NGO-kat sújtó törvényalkotási lépéseket.

A meghallgatáson Michael Shellenberger amerikai újságíró, egyetemi tanár úgy vélte, hogy csupán bizonyos országokat kritika tárgyává tenni elfogultság gyanúját veti fel.

Kijelentette, hogy a demokratikus deficitek sorában nem hangzott el Románia, ahol esélyes elnökjelöltet tiltottak el az indulástól, ahogy Franciaországban és Brazíliában a jelenlegi legnépszerűbb jelölt a következő választáson nem indulhat, míg

Németországban is egy esélyes polgármesterjelöltet tiltottak el a választási indulástól.

A kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának meghallgatásán többek mellett szót kapott Gina Romero, az ENSZ különleges jelentéstevője is.

German Marshall Fund: a birodalom trójai falova Magyarországon

A German Marshall Fund pártpolitikai tevékenysége Magyarországon a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak is feltűnt, más szervezetek mellett például a Transparency International (TI) hazai finanszírozásával is foglalkozott. A Hivatal egy korábbi összefoglaló jelentésében rámutatott, Soros György intézményei mintegy a felét fizetik a magyarországi TI költségeinek, de az alapítvány kapott pénzt hazánk olyan politikai ellenfeleitől is, mint az Európai Bizottság, vagy a German Marshall Fund háttérhatalmi szervezet, amely az amerikai külpolitikai érdekek trójai falova Európában.

A magyarországi TI az elmúlt mintegy három évtizedes története során kezdettől fogva a privatizációt erőltető körökhöz, politikailag az SZDSZ-hez, illetve Soros hálózatához kötődött. A ’90-es évektől a Gyurcsány-kormány időszakáig egyesületi formában működött.

Kiemelt kép: Soros György (Fotó: MTI/EPA/LAURENT GILLIERON)