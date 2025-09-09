Szörnyű gyilkosság rázta meg Amerikát, Donald Trump határozott fellépést ígér

Észak-Karolina államban, Charlotte városában egy sokszorosan elítélt, mégis szabadlábon lévő amerikai férfi a jelek szerint mindenféle előzmény nélkül meggyilkolt egy 23 éves ukrán menekültet, Irina Zaruckát egy villamosjáraton. A gyilkosságról készült köztéri kamerás felvételek az internetre is felkerültek, és az eset hatalmas felháborodást váltott ki. Az ügyre Donald Trump amerikai elnök is reagált, aki a történteket további megerősítésnek látja azzal kapcsolatban, hogy határozottabban kell fellépni az amerikai nagyvárosokban történt bűncselekmények ellen.

Irina Zaruckát augusztus 22-én gyilkolták meg a villamosjáraton, azonban az esetről készült térfigyelő kamerás felvételek csak a napokban kerültek fel az internetre.

A közösségi médiában terjedő videókon láthatók egyrészt a gyilkosságot megelőző pillanatok: a támadó egyszer csak hirtelen indíttatásból, hátulról rátámadt az előtte ülő, okostelefonjába mélyedő nőre.

A gyilkos jobb kezével többször is megszúrta Zaruckát, aki magát összehúzva próbált védekezni a villamos ülésén, de körülbelül 15 másodperc múlva a földre került a szúrások következtében, később pedig belehalt a sérüléseibe. Emellett felkerült az internetre a gyilkosságot követő pillanatokról készült felvétel is, amikor a támadó a vértől csöpögő késsel mászkált ide-oda a járaton.

American women contributed to the violent murder of Iryna Zarutska. Most men understand. Most women will respond with, „Not all women…” The term „toxic masculinity” first appeared in the 1980s in Women’s Studies courses at many universities. Many women self-identify as strong… pic.twitter.com/nDQ8qwZVQA — David A. Wasmer, Sr. (@treeline12k) September 9, 2025

Az internetre felkerült felvételekre reagálva rengeteg közszereplő, politikai kommentátor és influenszer reagált az ügyre. Charlotte polgármestere hétfőn a gyilkosságot a bíróságok és a bírák tragikus kudarcának nevezte. Továbbá megfogadta, hogy több rendőrt fog bevetni a tömegközlekedési eszközökön – írta a BBC.

Josh Stein, Észak-Karolina kormányzója szintén azt mondta, hogy megdöbbentette Zarucka meggyilkolásának felvétele. „Több rendőrre van szükségünk a járőrözéshez, hogy az emberek biztonságban legyenek” – írta az X-en.

Többszörös visszaeső és beszámíthatatlan volt a támadó, Donald Trump is reagált az ügyre

A gyilkosság gyanúsítottja a 34 éves Decarlos Brown Jr., akit a rendőrök elfogtak, és aki a hírek szerint többszörös visszaeső bűnöző. Republikánus politikusok és a jobboldali kommentátorok kérdéseket vetettek fel a bírósági rendszer szerepéről az incidensben,

többek között azzal kapcsolatban, hogy Brown miért volt szabadlábon a bűnügyi előélete ellenére.

A CNN által megszerzett adatok szerint a gyilkost előzőleg fegyveres rablás, lopás és betörés miatt is elítélték, valamint nyolc évet töltött börtönben veszélyes fegyverrel elkövetett rablásért. Sajtóértesülések szerint a férfi mentális egészségügyi problémákkal küzd és hajléktalan (a gyilkosság után egy bíró elrendelte, hogy Brownt 60 napig egy helyi kórházban vessék alá vizsgálatnak).

Donald Trump elnök hétfő esti sajtótájékoztatóján szeretetet és reményt küldött Zarucka családjának, és kijelentette, hogy a gyilkosság szörnyű volt.

„Vannak gonosz emberek. Meg kell tudnunk birkózni ezzel. Ha nem birkózunk meg vele, akkor nincs többé országunk”

– mondta a republikánus elnök, aki már korábban is bevetette a Nemzeti Gárdát a bűnözés ellen Washingtonban, és több másik, a demokraták által irányított nagyvárosban is hasonló lépést fontolgat.

Irina Zarucka családja egy online gyászjelentésben írta, hogy a 23 éves nő 2022-ben édesanyjával és testvéreivel együtt menekült el az ukrajnai háború elől, és gyorsan alkalmazkodott új életéhez az Egyesült Államokban. A fiatal nőnek az volt az álma, hogy állatorvosi asszisztens legyen, de halála előtt egy pizzériában dolgozott, és emellett imádta a szobrászatot és a ruhatervezést is.

A jelentésben azt írták, hogy tehetséges és szenvedélyes művész volt, és „a legboldogabb akkor volt, amikor családja és szerettei vették körül”. „Hiánya mély űrt hagy maga után, de szelleme örökre megmarad azok szívében, akik szerették”– fogalmaztak a gyászközleményben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)