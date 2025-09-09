Sorban álló nyugdíjasok ellen hajtottak végre csapást az oroszok Ukrajnában, több mint húszan meghaltak

Egy ukrán falut ért orosz légicsapásban több mint húsz nyugdíjas civil vesztette életét – közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az elnök az X közösségi platformon számolt be arról, hogy az orosz légicsapás a Szlovjanszktól 24 kilométerre fekvő Jarova falut érte, kilométerekkel a frontvonal mögött.

„Közvetlenül az emberekre. Hétköznapi civilekre. Pont abban a pillanatban, amikor a nyugdíjakat fizették ki nekik” – írta az X-en az elnök a csapás körülményeiről, miközben megosztott egy videófelvételt is, amelyen holttestek hevernek a földön a romok között (ennek megtekintését csak saját felelősségre ajánljuk).

„A világnak nem szabad csöndben maradnia. A világnak nem szabad tétlennek maradnia. Válaszra van szükség az Egyesült Államoktól. Válaszra van szükség Európától. Válaszra van szükség a G20-tól” – írta Zelenszkij.

Vadim Filascsin, a Donyecki terület kormányzójának közlése szerint a halálos áldozatok mellett 21 további sebesültje is volt a támadásnak.

Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos közlése szerint a támadás „újabb bizonyíték az ukrajnai polgári lakosság elleni szisztematikus terrorra”.

Kapcsolódó tartalom Harmincegy ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem éjszaka a védelmi minisztérium szerint

A kiemelt kép illusztráció: A felvételen ukrán mentőalakulatok tagjai dolgoznak egy orosz légicsapásban megsemmisült, többszintes lakóépület romjai között a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Kosztyantynivkában 2025. május 8-án (Fotó: MTI/AP/Az ukrán 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandár sajtószolgálata/Irina Ribakova)