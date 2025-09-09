Rendkívüli hír: Izrael csapást hajtott végre Katarban a Hamász vezetői ellen

Izrael támadást hajtott végre a Hamász vezetése ellen Dohában – közölte egy izraeli forrás a CNN-nel, miután robbanások hallatszottak a katari fővárosban, és videók is megjelentek a közösségi médiában a csapásról.

A CNN forrása nem árulta el, hogy pontosan ki volt a célpont, de – mint megjegyezték –

a Hamász vezetői évek óta a katari fővárost használják Gázán kívüli központjukként.

Röviddel a robbanás után az Izraeli Védelmi Erők (IDF) is közleményt adott ki, amelyben kijelentették, hogy a Sin Bét (ISA) hírszerző ügynökséggel közösen végrehajtott művelet során precíz csapást mért a Hamász felső vezetésére.

A közleményben nem részletezték, hol hajtották végre a műveletet, de arra utaltak benne, hogy Gázán kívül történt, vagyis jó eséllyel a katari csapásról lehet szó benne. Az esetről állítólag készült, de egyelőre meg nem erősíthető hitelességű felvételek mindeközben a közösségi médiában is terjednek már:

„Évek óta ezek a Hamász vezetőségének tagjai irányítják a terrorista szervezet műveleteit, közvetlenül felelősek az október 7-i brutális mészárlásért, és szervezik és irányítják a háborút Izrael Állam ellen” – írták az IDF közleményében.

Hozzátették: „A támadás előtt intézkedések történtek a civilek sérelmeinek enyhítése érdekében, többek között precíziós lőszerek és kiegészítő hírszerzési információk felhasználásával.”

„Az IDF és az ISA továbbra is eltökélten fog fellépni a október 7-i mészárlásért felelős Hamász terrorista szervezet legyőzése érdekében”

– zárták a közleményt.

A mostani csapás lehet az első alkalom, amikor Izrael a gázai konfliktusban is közvetítőként fellépő Katar területén hajt végre katonai műveletet.

Ő lehetett a célpont?

A CNN emellett megjegyzi, hogy

hétfőn a Hamász főtárgyalója, Halil al-Hadzsa Dohában találkozott Katar miniszterelnökével, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sejkkel.

Az amerikai híroldalnak utóbb a Hamász egyik magas rangú tisztviselője megerősítette, hogy a szervezet tárgyalóit érte támadás Dohában, anélkül, hogy további részleteket árult volna el.

Katar elítélte a támadást, nemzetközi jogsértésről beszélnek

Katar külügyminisztériumának szóvivője, Majed al-Anszari a lehető leghatározottabban elítélte a támadást.

Szerinte az akció nyílt megsértése a nemzetközi jognak, valamint komoly fenyegetést jelent Katar lakosságára nézve.

„Katar határozottan elítéli ezt a támadást, és kijelenti, hogy nem fogja tolerálni Izrael meggondolatlan viselkedését, a régió biztonságának folyamatos megzavarását, valamint a biztonságát és szuverenitását célzó bármilyen cselekményt” – zárul a nyilatkozat a BBC szerint.

Katarhoz csatlakozva Irán (amely egyébként júniusban szintén csapást hajtott végre Katar területén az ott állomásozó amerikai katonák ellen) is elítélte az akciót. Iszmail Bagheri külügyi szóvivő szintén arról írt, hogy a támadás nyíltan sérti a nemzetközi jogot, és hogy sérti Katar és a palesztin tárgyalók nemzeti szuverenitását.

Mindeközben az amerikai nagykövetség arra kérte az amerikai állampolgárokat Katarban, hogy további utasításig maradjanak a jelenlegi tartózkodási helyükön, és ott keressenek menedéket.

