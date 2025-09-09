Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Orbán Viktor megköszönte Salvininek a migránstámadást elszenvedő magyar nők melletti kiállást

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.09. 13:05

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök az X közösségi portálon mondott köszönetet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar nő mellett. A kormányfő szerint ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan.

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:

Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett.

Orbán Viktor szerint ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan, ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva.

A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad

– hangsúlyozta.

Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!” – írta az X-en Orbán Viktor.

Matteo Salvini kedden az Instagram-oldalán sürgetett kémiai kasztrálást és kiutasítást azokkal a marokkóiakkal szemben, akik a magyar turisták elleni erőszakot követték el Szicíliában.

Posztjában Salvini az olasz televízió honlapjáról a témával foglalkozó írás címlapját osztotta meg, és azt írta: „Zéró tolerancia: kémiai kasztrálás és kiutasítás!

A Liga párt két európai parlamenti képviselője, Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli hétfőn közös közleményt adott ki, amely szerint a magyar turisták elleni erőszak „a katasztrofális migrációs politika következménye”. Leszögezték: „Azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére.

Magyar nőket erőszakoltak meg az illegális migránsok Olaszországban

Ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt, csoportos nemi erőszakot követett el három marokkói migráns két magyar nő ellen Olaszországban, a támadókat a rendőrök elfogták.

Kapcsolódó tartalom

Kémiai kasztrálást javasol az olasz kormánypárt egy másik politikusa is

A Liga olasz kormánypárt politikusa a szicíliai tartományi testület fellépését sürgette a magyar nőket ért erőszak miatt. Vincenzo Figuccia, a Liga szicíliai tartományi képviselője kijelentette: Szicília nemet mond arra, hogy területét Európa migránstáborává züllesszék, és képtelen legyen védelmet nyújtani az ott élőknek, és azoknak, akik nyaralni vagy munkavégzés miatt érkeznek.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)

erőszakillegális migrációmigránskrízis Matteo SalviniOrbán Viktor Olaszország

Ajánljuk még

 