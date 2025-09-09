Orbán Viktor megköszönte Salvininek a migránstámadást elszenvedő magyar nők melletti kiállást

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:
„Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett.”
Orbán Viktor szerint ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan, ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva.
A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad
– hangsúlyozta.
„Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!” – írta az X-en Orbán Viktor.
Matteo Salvini kedden az Instagram-oldalán sürgetett kémiai kasztrálást és kiutasítást azokkal a marokkóiakkal szemben, akik a magyar turisták elleni erőszakot követték el Szicíliában.
Posztjában Salvini az olasz televízió honlapjáról a témával foglalkozó írás címlapját osztotta meg, és azt írta: „Zéró tolerancia: kémiai kasztrálás és kiutasítás!”
A Liga párt két európai parlamenti képviselője, Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli hétfőn közös közleményt adott ki, amely szerint a magyar turisták elleni erőszak „a katasztrofális migrációs politika következménye”. Leszögezték: „Azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére.”
Magyar nőket erőszakoltak meg az illegális migránsok Olaszországban
Ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt, csoportos nemi erőszakot követett el három marokkói migráns két magyar nő ellen Olaszországban, a támadókat a rendőrök elfogták.
Kapcsolódó tartalom
Kémiai kasztrálást javasol az olasz kormánypárt egy másik politikusa is
A Liga olasz kormánypárt politikusa a szicíliai tartományi testület fellépését sürgette a magyar nőket ért erőszak miatt. Vincenzo Figuccia, a Liga szicíliai tartományi képviselője kijelentette: Szicília nemet mond arra, hogy területét Európa migránstáborává züllesszék, és képtelen legyen védelmet nyújtani az ott élőknek, és azoknak, akik nyaralni vagy munkavégzés miatt érkeznek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)