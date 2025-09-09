Orbán Viktor megköszönte Salvininek a migránstámadást elszenvedő magyar nők melletti kiállást

Orbán Viktor miniszterelnök az X közösségi portálon mondott köszönetet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar nő mellett. A kormányfő szerint ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan.

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett.”

Orbán Viktor szerint ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan, ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva.

A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad

– hangsúlyozta.

Another heinous sexual assault by migrants in Europe: this time, two young Hungarian women were victimized in Catania. Thank you, @matteosalvinimi, for taking a stand. The migration policy of the @EU_Commission is unacceptable. Instead of stopping migration, they are busy with… pic.twitter.com/dygV1h8c0e — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 9, 2025

„Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!” – írta az X-en Orbán Viktor.

Matteo Salvini kedden az Instagram-oldalán sürgetett kémiai kasztrálást és kiutasítást azokkal a marokkóiakkal szemben, akik a magyar turisták elleni erőszakot követték el Szicíliában.

Posztjában Salvini az olasz televízió honlapjáról a témával foglalkozó írás címlapját osztotta meg, és azt írta: „Zéró tolerancia: kémiai kasztrálás és kiutasítás!”

A Liga párt két európai parlamenti képviselője, Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli hétfőn közös közleményt adott ki, amely szerint a magyar turisták elleni erőszak „a katasztrofális migrációs politika következménye”. Leszögezték: „Azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére.”

Magyar nőket erőszakoltak meg az illegális migránsok Olaszországban

Ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt, csoportos nemi erőszakot követett el három marokkói migráns két magyar nő ellen Olaszországban, a támadókat a rendőrök elfogták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)