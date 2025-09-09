Nepálban a tüntetők felgyújtották a parlament épületét, és politikusokat támadtak meg

Tüntetők egy népes csoportja felgyújtotta kedden a nepáli parlament és a kormányzat több épületét Katmanduban, miután a miniszterelnök már lemondott a tüntetések hatására. Fiataloknak az állami cenzúra és a korrupció elleni tüntetéssorozata erőszakba torkollott a főváros több pontján: több politikus otthonát megtámadták, a minisztereket katonai helikopterek menekítettek biztonságba, és a főváros repülőterét lezárták a tüzek okozta sűrű füst miatt.

A helyi médiában közölt felvételeken sűrű fekete füst száll föl a parlamenti épületegyüttesből, miközben a környéken a katonák tétlenül figyelik az eseményeket. A parlament udvarát fiatal tüntetők özönlötték el, kezükkel győzelmi jeleket formáltak, jelszavakat skandáltak, és a falakra „Győztünk” – feliratokat festettek.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint a tüntetők a kormányfő magánrezidenciáját is feldúlták és felgyújtották.

Protesters in Nepal have attacked and burnt down the houses of Nepal’s President, Prime Minister and other Ministers. Kathmandu airport has stopped all operations.#NepalGenZProtest pic.twitter.com/MHfWdAzqfb — With Love Bihar (@WithLoveBihar) September 9, 2025

A televíziós felvételeken látható volt, amint a tüntetők berontottak az épületkomplexumba, tönkretették annak berendezését, majd felgyújtották az épületet. A biztonsági erők néhány méternyi távolságból nézték ezt.

Az EFE hírügynökség beszámolója szerint a fővároson végigsöprő erőszakhullámban életét vesztette Nepál egy korábbi miniszterelnökének, Dzsalanat Kanalnak a felesége. A nő súlyos égési sérüléseket szenvedett, amikor tüntetők felgyújtották a család házát, miközben ő bent tartózkodott. Válságos állapotban szállították kórházba, ahol belehalt sérüléseibe.

A katmandui civil kórház igazgatója közölte: kedden további három sebesült tüntető is életét vesztette, így a zavargások halálos áldozatainak száma 25-re emelkedett.

Kapcsolódó tartalom Több tüntető is eltűnt Indonéziában az erőszakos megmozdulásokat követően A megmozdulásokban néhány politikai párt tagjainak otthonát és állami intézményeket fosztottak ki vagy gyújtottak fel.

A Reuters szemtanúkra hivatkozva arról írt, hogy a tüntetők megtámadták Ser Bahadur Deuba volt miniszterelnököt és feleségét, Arzu Rana Deubát is. Más vezető politikusok otthonát szintén feldúlták és felgyújtották. Helyi elemzők a történteket a politikai elit elleni közvetlen leszámolásként értékelték.

A válság politikai rendezésére tett kísérletek egyelőre nem hoztak eredményt. Kedden a Rastriya Swatantra Párt húsz képviselője lemondott arra hivatkozva, hogy a parlament „elvesztette legitimitását”, valamint ideiglenes polgári kormány felállítását és független vizsgálóbizottság létrehozását követelték a rendőri fellépés ügyében.

Anil Baniya, a Hami Nepal (Mi, nepáliak) mozgalom egyik szervezője az Al-Dzsazíra tévének nyilatkozva hangsúlyozta: a demonstráció eredetileg békésnek indult. „Kulturális programokat és közösségi eseményeket terveztünk, az első órákban minden a terv szerint haladt” – mondta. Állítása szerint azonban külső erők és pártkatonák provokálták ki az összecsapásokat.

Baniya szerint a fordulópont akkor következett be, amikor néhány tüntető felmászott a parlament falára, és a rendőrség éleslőszert használt ellenük.

„A kormánynak semmiképp sem lett volna szabad éleslövedéket használnia. Fiatalokat gyilkoltak meg” – fogalmazott a szervező. Hozzátette: „Most még inkább kötelességünk folytatni a mozgalmat azokért a barátainkért, akiknek a halálát okozta az állam. A teljes kormány lemondását követeljük. Ez a mi országunk.”

A mostani erőszakhullám a monarchia 2008-as eltörlése óta a legsúlyosabb zavargásnak számít a himalájai országban. A Z generációs fiatalok vezette tüntetések a közösségimédia-korlátozás, a korrupció és a politikai elit kiváltságai ellen irányulnak. A rendőrség hétfőn éleslőszert is bevetett a tömeggel szemben,

az összetűzésekben legalább 19 ember életét vesztette, több mint százan megsebesültek, köztük rendőrök. Bár a miniszterelnök távozott, a mozgalom folytatódik, és a tüntetők a teljes kormány leváltását követelik.

Kiemelt kép: A tüntetők által felgyújtott katmandui kormánynegyed lángol Nepálban 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/EPA/Narendra Sresztha)