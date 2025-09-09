Megvan, mikor adja be lemondását a Bayrou-kormány

Egész kabinetjével együtt távozik a hétfőn, bizalmi szavazással megbukott francia kormányfő. Bayrou lemondására még inkább megingott a gazdasági és pénzügyi körök bizalma Franciaországban.

Francois Bayrou, akinek kormányát hétfőn a szavazatok elsöprő többségével váltotta le a francia nemzetgyűlés, miután a Macron által egy év alatt negyedikként kinevezett miniszterelnök maga kért szavazást kormánya költségvetési javaslata okán,

kedden, 13:30-kor nyújtja be saját lemondását, teljes kormánya lemondásával együtt

Emmanuel Macronnak – értesült a BFMTV francia hírtelevízió, megerősítve a Le Parisien információit.

Mint azt a Le Figaro is kiemeli: amíg nem nevezik ki az „új csapatot”, addig a most leköszönő kormány – ügyvezető kabinetként – a helyén marad, hogy a „folyó ügyeket” intézze. Hasonló helyzet állt elő a konzervatív erők európai áttörését követően megbukott Gabriel Attal kormányával: Attal épp úgy tovább vitt egy ügyvezető kormányt 2024 júliusa és szeptembere között, mint Michel Barnier és miniszterei tavaly decemberben.

A végrehajtó hatalom mozgástere ez esetben erősen korlátozott: nem terjeszthet elő törvényjavaslatokat, nem változtathat meg szabályozásokat és nem kezdeményezhet pénzügyi hatással járó intézkedéseket.

Bayrou lemondására még inkább megingott a gazdasági és pénzügyi körök bizalma Franciaországban: a miniszterelnök bukását követő napon a kötvénypiacon a tízéves francia államkötvény hozama kedden reggel fél 9 körül 3,48 százalékon állt, míg ennek olasz megfelelője 3,47 százalékon.

A Le Figaro megjegyzi: ennek a szimbolikus ereje annál is jelentősebb, tekintve, hogy Olaszország egészen a közelmúltig a déli euróövezeti országaira jellemző „fiskális fegyelmezetlenséget” testesítette meg.

Kiemelt kép: Francois Bayrou francia miniszterelnök beszédet mond a kormányáról tartandó bizalmi szavazás előtt a párizsi nemzetgyűlés üléstermében 2025. szeptember 8-án (Fotó: MTI/AP/Christophe Ena)