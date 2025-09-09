Megbüntették a Francia Kommunista Pártot, mert túl sok nőt indított a parlamenti választáson

A PCF 2,1 millió eurót kapott az állam által idén a politikai pártoknak nyújtott támogatásból. Az összeget a választások első fordulójában kapott szavazatok, illetve a törvényhozásba jutott képviselők száma alapján állapították meg.
Ebből a támogatásból vontak most meg 68 328,70 eurót a paritás nevében, mert a PCF 35 női és 32 férfi jelöltet indított.
A PCF-nek „volt bátorsága több nőt indítani, mint férfit egy olyan választáson, amelynek az eredményeképpen összességében a nők alulreprezentáltak a nemzetgyűlés padsoraiban” – írta Fabien Roussel, a párt országos titkára a belügyminiszternek küldött levelében.
A 2024. évi választásokon 208 nőt és 369 férfit választottak be a nemzetgyűlésbe.
A szankció „a legteljesebb képtelenségről árulkodik” – írta Fabien Roussel, aki kérte a belügyminisztert, mondjon le erről a teljesen groteszk pénzbírságról.
Az UDR jobboldali pártot több mint 1,3 millió eurós támogatástól fosztották meg, amiért ötször annyi férfit indított, mint nőt.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)