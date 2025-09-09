„Macron” feliratú disznófej egy párizsi mecset előtt

Több helyen is disznófejeket találtak párizsi mecsetek előtt. Az egyikre azt írták: Macron.

Ismét disznófejeket helyeztek el több párizsi mecset előtt. Az egyiken, kék festékkel, a „Macron” felirat díszelgett – számol be a Le Parisien.

Laurent Nuñez, Párizs rendőrfőnöke jelentette be kedden az X-en, hogy „ma kora reggel disznófejeket fedeztek fel a városban található több mecset bejárata előtti közúton”. Hozzátette: a nyomozást azonnal megindították, és „mindent megtesznek, hogy megtalálják ezen aljas cselekmények elkövetőit”.

🚨🇫🇷🕌🐷 ALERTE INFO ! Des TÊTES DE COCHON ont été DÉCOUVERTES tôt ce matin devant plusieurs MOSQUÉES de l’agglomération parisienne et de la capitale. (préfet de police) pic.twitter.com/vZDEKCXJqa — Impact (@ImpactMediaFR) September 9, 2025



Az AFP egy, az esethez közel álló forrástól értesült, hogy a disznófejeket Párizs, Seine-Saint-Denis és Hauts-de-Seine közútjain fedezték fel.

Happening now: The French government is collapsing. The people are demanding either impeachment or resignation of President Macron. In just two days, the entire country will be brought to a standstill as the people take to the streets to demand change. pic.twitter.com/X5qPF9owNO — AlphaFox (@Alphafox78) September 8, 2025

Gyakori tiltakozási forma

A muszlim vallásban tisztátalannak számító disznó fejének kihelyezése a mecsetek elé hosszabb ideje kísérő jelensége a kontrollálatlan, tömeges, gyakran illegális bevándorlásnak.

Az Emmanuel Macron neve által fémjelzett időszakban rendkívüli mértékben megnőtt az idegenek beáramlása, főleg az észak-afrikai, muzulmán vallás által lakott régiókból. Hétfőn este bukott el Macron negyedik kormánya, amelyet egy év alatt nevezett ki – nem biztos, hogy a véletlen műve az akció kedd reggeli időzítése.

🔴 ALERTE INFO | Des têtes de cochons ont été découvertes devant l’entrée de plusieurs mosquées à Paris et Montreuil avec inscrit „MACRON” sur la tête. 🐷🕌 pic.twitter.com/hkdiimusiu — SIRÈNES (@SirenesFR) September 9, 2025



Az iszlamizáció elleni sajátos tiltakozás színtere volt korábban – többek között – Pas-de-Calais 2024 márciusában: itt egy török mecset előtt jelent meg disznófej; Bergerac 2019 márciusában, ahol egy mecset (vitatott) építési területén; vagy a Marne megyei Épernay 2017 májusában, ahol az Abou Bakr mecset tövében találtak a korabeli sajtó által

„rasszistának” minősített disznófejet.

Kiemelt kép forrása: Wikipédia