Macron a védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek

Bayrou kormánya az előző napon elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben, majd Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását.
A 39 éves Lecornu már a negyedik miniszterelnöke lesz az országnak az utóbbi mintegy egy évben. Még mint konzervatív politikus 2017-ben csatlakozott Macron centrista mozgalmához, és támogatta őt akkori elnökválasztási kampányában.
Védelmi miniszterként jelentős haderőfejlesztést indított el az ukrajnai háború miatt.
Kiemelt kép forrása: Thomas Samson/AFP