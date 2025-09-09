Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Macron a védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.09. 20:36

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Emmanuel Macron francia államfő Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kedden este kormányfőnek a lemondását benyújtó Francois Bayrou helyett – jelentette be az elnöki palota.

Bayrou kormánya az előző napon elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben, majd Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását.

A 39 éves Lecornu már a negyedik miniszterelnöke lesz az országnak az utóbbi mintegy egy évben. Még mint konzervatív politikus 2017-ben csatlakozott Macron centrista mozgalmához, és támogatta őt akkori elnökválasztási kampányában.

Védelmi miniszterként jelentős haderőfejlesztést indított el az ukrajnai háború miatt.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Thomas Samson/AFP

kormány Emmanuel Macron Franciaország

Ajánljuk még

 