Lengyelország lezárja a fehérorosz határt – jelentette be Donald Tusk

Lengyelország lezárja a fehérorosz határt a napokban kezdődő, Zapad 25 elnevezésű fehérorosz–orosz hadgyakorlat miatt – jelentette be kedden Donald Tusk lengyel kormányfő.

Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba – közölte a miniszterelnök a keddi kormányülés elején. A döntést azzal indokolta, hogy pénteken kezdődik az agresszív jellegű Zapad 25 hadgyakorlat, amelynek helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és amelynek része a Suwalki-folyosó elfoglalásának szimulációja is.

A Suwalki-folyosó egy mintegy száz kilométer hosszú sáv a litván határ mentén, és elválasztja egymástól az Oroszországhoz tartozó kalinyingrádi exklávét és Fehéroroszországot. Ha Oroszország elfoglalná ezt a területet, akkor elvághatná a balti államokat (Litvánia, Észtország, Lettország) a többi NATO-tagállamtól.

Tusk arra is utalt, hogy Lengyelországot más provokációk is érik Oroszország és Fehéroroszország részéről. Felidézte, hogy a fehérorosz hatóságok a múlt héten letartóztattak egy lengyel állampolgárságú szerzetest kémkedés gyanújával.

„Mindezért, az állam biztonsága érdekében lezárjuk a fehérorosz határt, ezen belül a vasúti átkelőket is”

– közölte a kormányfő.

Lengyelország már korábban is jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel–fehérorosz határátkelőkön, a közúti forgalom számára jelenleg még a Terespol és a Kukuryki melletti átkelőpont van nyitva, a vasúti forgalom – kizárólag a teherszállítmányok – a Terespolban és Kuznica Bialostockában működő határátkelőn keresztül haladhatnak még át.

A Fehéroroszországon át Lengyelországba irányuló illegális bevándorlás miatt Lengyelország riasztórendszerrel ellátott acélkerítést is épített a fehérorosz határon. A növekvő migrációs nyomás miatt Lengyelország a múlt héten további 90 nappal meghosszabbította a lengyel–fehérorosz határsáv egyes szakaszaira vonatkozó belépési tilalmat is.

Kiutasítottak egy fehérorosz diplomatát Csehországból Csehország nemkívánatos személynek minősített és kiutasított az országból egy fehérorosz diplomatát – közölte a prágai külügyminisztérium hétfőn az X-en. A prágai külügyi tárca szerint a cseh civil elhárításnak, a Biztonsági Információs Szolgálatnak (BIS) néhány további európai partnerével együttműködve sikerült felszámolnia egy fehérorosz kémhálózatot. A közlemény szerint a kiutasított fehérorosz diplomata is ennek a titkosszolgálatnak dolgozott és ezért 72 órán belül el kell hagynia Csehországot.

Kiemelt kép: A lengyeleknek már sokszor meggyűlt a bajuk a Fehéroroszország felől az Európai Unióba igyekvő több ezer migránssal (Fotó: MTI/EPA/Lengyel 16. gépesített hadosztály)