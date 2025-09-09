Lengyelország lezárja a fehérorosz határt – jelentette be Donald Tusk

Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba – közölte a miniszterelnök a keddi kormányülés elején. A döntést azzal indokolta, hogy pénteken kezdődik az agresszív jellegű Zapad 25 hadgyakorlat, amelynek helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és amelynek része a Suwalki-folyosó elfoglalásának szimulációja is.
A Suwalki-folyosó egy mintegy száz kilométer hosszú sáv a litván határ mentén, és elválasztja egymástól az Oroszországhoz tartozó kalinyingrádi exklávét és Fehéroroszországot. Ha Oroszország elfoglalná ezt a területet, akkor elvághatná a balti államokat (Litvánia, Észtország, Lettország) a többi NATO-tagállamtól.
Tusk arra is utalt, hogy Lengyelországot más provokációk is érik Oroszország és Fehéroroszország részéről. Felidézte, hogy a fehérorosz hatóságok a múlt héten letartóztattak egy lengyel állampolgárságú szerzetest kémkedés gyanújával.
„Mindezért, az állam biztonsága érdekében lezárjuk a fehérorosz határt, ezen belül a vasúti átkelőket is”
– közölte a kormányfő.
Lengyelország már korábban is jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel–fehérorosz határátkelőkön, a közúti forgalom számára jelenleg még a Terespol és a Kukuryki melletti átkelőpont van nyitva, a vasúti forgalom – kizárólag a teherszállítmányok – a Terespolban és Kuznica Bialostockában működő határátkelőn keresztül haladhatnak még át.
A Fehéroroszországon át Lengyelországba irányuló illegális bevándorlás miatt Lengyelország riasztórendszerrel ellátott acélkerítést is épített a fehérorosz határon. A növekvő migrációs nyomás miatt Lengyelország a múlt héten további 90 nappal meghosszabbította a lengyel–fehérorosz határsáv egyes szakaszaira vonatkozó belépési tilalmat is.
Kiemelt kép: A lengyeleknek már sokszor meggyűlt a bajuk a Fehéroroszország felől az Európai Unióba igyekvő több ezer migránssal (Fotó: MTI/EPA/Lengyel 16. gépesített hadosztály)