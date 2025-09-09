Hatalmas baleset Mexikóban: vonat sodort el egy buszt, legalább tízen meghaltak

Legalább tíz ember meghalt és 41 megsérült Mexikó középső részén, miután vonat ütközött egy busszal egy vasúti átjáróban, México szövetségi államban – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

„Összesen 41 sérültünk van (…) és 10 haláleset” – nyilatkozta Adrián Hernández, México szövetségi állam polgári védelmi főkoordinátora a helyi Milenio televíziós csatornának.

A biztonsági kamerák felvételei szerint a kétszintes busz a vasúti átjárónál várakozott, majd a jármű elindult, de néhány másodperccel később elgázolta a hirtelen megjelent tehervonat.

A train slammed into a double-deck bus northwest of Mexico City early Monday, killing at least eight people and injuring 45, authorities said. – AP pic.twitter.com/q1g9Rx4CKS — Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2025

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, hogy a baleset után több utas saját erejéből kikászálódik a buszból, és emberek közelednek a helyszínhez, hogy segítsenek a többi áldozatnak.

A busz sofőrjét őrizetbe vették a helyi ügyészség kérésére – tette hozzá Adrián Hernández, aki azt is közölte, hogy

a 41 sérült közül négyen válságos állapotban vannak.

At least 10 people were killed and over 40 others injured when a double-deck passenger bus was hit by a freight train in central Mexico on Monday, authorities said. https://t.co/E6NRnnHTVB pic.twitter.com/M5XOoS4ok7 — China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2025

Kiemelt kép forrása: X.com