Harmincegy drónt semmisített meg az éjszaka folyamán a légvédelem Oroszország légterében – közölte kedd reggel a moszkvai katonai tárca.

A legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet a Fekete-tenger vizei felett lőtték le, a többit hat régió légterében. Szocsiban életét vesztette egy férfi, akinek gépkocsiját lehulló szilánkok találták el.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője közölte, hogy hétfőn az ukrán hadsereg 28 alkalommal támadta Donyecket és Makijivkát, 155 milliméteres kaliberű ágyúk, Storm Shadow légi indítású manőverező robotrepülőgépek és drónok bevetésével. Ennek következtében 18 lakóépület és a polgári infrastruktúra 14 objektuma megrongálódott.

Donyeck hétfőn ünnepelte a náci megszállás alóli felszabadulás évfordulóját.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak „a kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a TASZSZ hírügynökséggel kedden azt közölte, hogy

Oroszországban az elmúlt hét folyamán tíz civil vesztette életét ukrán dróntámadások következtében, további mintegy kilencven pedig – köztük négy gyermek – megsebesült.

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója ugyancsak a TASZSZ-nak kijelentette, hogy az orosz hadsereg áttörte az ukrán védvonalat Csunisine község közelében, Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) délkeleti részén, és kiterjesztette az ellenőrzése alatt tartott területet.

Vlagyimir Rogov, az Új Régiók Integrációkoordinációs Tanácsának társelnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy az orosz hadsereg újabb hídfőállást hozott létre a „Donyecki Népköztársaság” határánál, Dnyipropetrovszk megyében, Kamisuvaha községtől nyugatra, Ternove és Vorone környékén.

Kamisuvaha elfoglalását szeptember 30-án jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium, amivel a donyecki régió egész déli része orosz ellenőrzés alá került.

Andrej Marocsko katonai szakértő azt mondta a TASZSZ-nak, hogy az orosz katonák ellenőrzésük alá vonták Zarecsne (oroszul: Kirovszk) község területének 70 százalékát a „Donyecki Népköztársaságban”, továbbá, növelve a donyecki Ridkodubnál elért harci sikereiket, a régióhatárt átlépve kiverték az ukrán erőket a Harkiv megyei Izjum környékén lévő Hluscsenkovéból, a kreminnai erdőségekben pedig egy újabb három kilométernyi szakaszt vontak ellenőrzésük alá a „Luhanszki Népköztársaság” közigazgatási határából.

Vlagyimir Putyin elnök hétfő éjjeli közlés szerint a Bátorság érdemrenddel tüntette ki Valerij Geraszimovot, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökét.

A kiemelt kép illusztráció