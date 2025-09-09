Hamász-tisztségviselő: al-Hajja túlélte az izraeli csapást Dohában, a fia azonban meghalt

A Hamász szerint az izraeli támadásban hatan vesztették életüket, köztük egy katari biztonsági őr. A katari belügyminisztérium megerősítette, hogy a halálos áldozatok egyike egy katari biztonsági tiszt.
Al-Hajja korábban már több más családtagját is elvesztette az Izraellel vívott konfliktusban.
Felesége, három gyermeke és három testvére még 2007-ben halt meg a Gázai övezet elleni bombázásokban.
Az al-Arabíja pánarab hírtelevízió korábban arról adott hírt, hogy a támadásban életét vesztette mások között Halíl al-Hajja.
Kiemelt kép: MTI/AP/Ohad Zwigenberg