Hamász-tisztségviselő: al-Hajja túlélte az izraeli csapást Dohában, a fia azonban meghalt

Halíl al-Hajja, a Hamász emigrációban élő gázai vezetője, egyúttal főtárgyalója az Izraellel katari közvetítéssel folyó tárgyalásokon, túlélte Izrael keddi dohai, célzott rakétatámadását, a fia és stábjának vezetője azonban életét vesztette – közölte Szuhail al-Hindi, a palesztin terrorszervezet egyik tisztségviselője a katari székhelyű al-Dzsazíra hírtelevíziónak.

A Hamász szerint az izraeli támadásban hatan vesztették életüket, köztük egy katari biztonsági őr. A katari belügyminisztérium megerősítette, hogy a halálos áldozatok egyike egy katari biztonsági tiszt.

Al-Hajja korábban már több más családtagját is elvesztette az Izraellel vívott konfliktusban.

Felesége, három gyermeke és három testvére még 2007-ben halt meg a Gázai övezet elleni bombázásokban.

Az al-Arabíja pánarab hírtelevízió korábban arról adott hírt, hogy a támadásban életét vesztette mások között Halíl al-Hajja.

