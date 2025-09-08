Zelenszkij kifejtette, mit tekintene Ukrajna győzelmének

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ABC Newsnak adott interjúban értékelte Donald Trump és Vlagyimir Putyin három héttel ezelőtti alaszkai találkozóját, valamint beszélt a háború alakulásáról és elmondta véleményét a két- és a háromoldalú béketárgyalások lehetőségeiről. Az interjú végén pedig kifejtette, mi jelentene szerinte győzelmet országa számára az 1,293 napja tartó háborúban.

„Sajnálatos, hogy Ukrajna nem volt ott, mert úgy gondolom, hogy Trump elnök megadta Putyinnak, amit akart. Ő akarta, tudják, nagyon akarta, hogy találkozzon Trump elnökkel, az Egyesült Államok elnökével. És úgy gondolom, hogy Putyin ezt megkapta. És ez sajnálatos” – mondta Zelenszkij az ABC News vezető külügyi tudósítójának, Martha Raddatznak.

Az ukrán elnök hozzátette:

„Putyin nem akar velem találkozni, de nagyon szeretne találkozni az Egyesült Államok elnökével, hogy mindenkinek megmutassa a videókat és képeket, hogy ő ott van.”

Zelenszkij megjegyzései – melyet egy lebombázott, amerikai tulajdonú ukrajnai gyárban mondott el – néhány nappal azelőtt hangzottak el, hogy Oroszország szombat éjjel több mint 800 drónt és más fegyvereket indított Ukrajna-szerte, köztük a főváros, Kijev ellen is, ahol a kormány épületét is találat érte. A támadások legalább nyolc civil halálát okozták, és további 59 embert megsebesítettek az ország különböző pontjain. Az ukrán légierő rekordméretű támadásnak nevezte a rajtaütést.

Zelenszkij ismét megismételte álláspontját, miszerint a háború lezárásához nagyobb nyomásra van szükség az amerikai és európai szövetségesek részéről Oroszországgal szemben.

„Mindannyian értjük, hogy további nyomást kell gyakorolnunk Putyinra. Nyomásra van szükség az Egyesült Államok részéről. És mondtam, hogy úgy gondolom, Trump elnöknek igaza van az európaiakkal kapcsolatban. Nagyon hálás vagyok minden partnernek, de némelyikük továbbra is olajat és orosz gázt vásárol. Ez pedig nem tisztességes… Tehát teljesen le kell állítanunk mindenféle energiavásárlást Oroszországtól”

– mondta.

„Ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk a gyilkost. El kell venni a fegyverét. Az energia az ő fegyvere”

– tette hozzá Zelenszkij.

Egy esetleges Putyinnal való találkozóval kapcsolatban elmondta: az orosz elnök olyan feltételeket szabott a megbeszélésre, amelyeket nem fogadhat el, és szerinte Putyin „játékot űz az Egyesült Államokkal”. Eközben a héten letelt az a kéthetes határidő is, amelyet Trump szabott meg a béketárgyalások megkezdésére Putyin és Zelenszkij között.

Zelenszkij gúnyosan reagált, a korábban Putyin által is felvetett moszkvai találkozó ötletére:

„Ő jöhet Kijevbe”

– mondta, majd hozzátette:

„Nem mehetek Moszkvába, amikor az országom rakétázás alatt áll, amikor mindennap támadások érnek minket. Nem mehetek ennek a terroristának a fővárosába. Ez nyilvánvaló. És ő ezt érti. Ugyanez az ajánlat, ahogy mondtam: neki kell Kijevbe jönnie. Ez is nyilvánvaló, hogy csak halogatni akarja az általunk kitűzött találkozót” – tette hozzá.

Zelenszkij ugyanakkor megjegyezte: annak a lehetőségét, hogy a két háborús vezető közvetlenül tárgyaljon, nem zárja ki – de hangsúlyozta, hogy orosz területen nem hajlandó találkozni.

„Azt mondtam, nézze elnök úr, bármilyen találkozóra készen állok – csak nem Oroszországban –, lehet kétoldalú, háromoldalú. Boldogok leszünk, ha Ön is ott lesz”

– mondta.

Az Ukrajna által régóta kért biztonsági garanciákkal kapcsolatban – amelyeket az amerikai és európai szövetségesektől várnának a háború lezárása esetén – Zelenszkij kijelentette:

„Bármilyen biztonsági garancia Ukrajnában csak a hadseregünkre épülhet.”

„Úgy gondolom, hogy Trump elnök be akarja fejezni ezt a háborút. De ha igazságos és tartós békéről beszélünk, akkor az fontos, hogy úgy érjen véget, hogy ne legyen újra agresszió hat hónap múlva, egy év múlva, két év múlva. Nemcsak megállítani fontos a háborút. Igen, ez nagyon fontos, de tartós békét kell elérni, biztonságot kell teremteni” – mondta.

Amikor a riporter megkérdezte, mi jelentene győzelmet az ostromlott ország számára,

Zelenszkij azt felelte: Ukrajna túlélését.

„Putyin célja Ukrajna elfoglalása” – mondta Zelenszkij.

„Természetesen teljesen el akar minket foglalni. Számára ez a győzelem. És amíg ezt nem tudja megtenni, addig a győzelem a mi oldalunkon van. Ezért számunkra a túlélés maga a győzelem. Mert túlélünk az identitásunkkal, országunkkal, függetlenségünkkel együtt”

– jelentette ki.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)