Vízumfelfüggesztéssel fenyegetik a britek azokat az országokat, amelyek nem fogadják vissza a migránsokat

Sabana Mahmood, az Egyesült Királyság frissen kinevezett (egyébként pakisztáni felmenőkkel bíró) belügyminisztere szigorú intézkedéseket helyezett kilátásba az illegális bevándorlás visszaszorítására.

A politikus hangsúlyozta: „bármit megtesz” azért, hogy megállítsa az illegális migrációt a La Manche-csatornán, amelynek során az idei évben rekordidő alatt több mint 30 ezer ember érkezett az országba.

A belügyminiszter azzal fenyegette meg az együttműködni nem hajlandó országokat, hogy a jövőben vízumfelfüggesztésre kerülhet sor. Mint mondta:

„ha valamelyik állampolgáruknak nincs jogalapja itt tartózkodni, akkor kötelesek visszafogadni őt”.

Arról is beszélt, hogy az intézkedéseket az Öt szem-csoport („Five Eyes”) tagországaival – vagyis Ausztráliával, Kanadával, Új-Zélanddal és az Egyesült Államokkal – egyeztetve fogják bevezetni. A miniszter kiemelte: „Ez egy munkáspárti kormány, munkáspárti politikával és munkáspárti javaslatokkal”, és hozzátette, hogy „a kormány nem fogja tétlenül nézni, ha más országok nem veszik vissza saját állampolgáraikat”.

Mahmood emellett a jövőben a menedékkérők katonai bázisokra költöztetését is tervezi, a Védelmi Minisztériummal együttműködésben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)