Utcára vonultak az emberek Bukarestben, több ezer pedagógus tüntetett

Több ezer pedagógus tüntetett hétfőn Bukarestben a kormány közoktatást érintő megszorító intézkedései ellen.

A tiltakozók a kormány lemondását követelték. A megmozdulást az oktatási szakszervezetek szervezték.

„Nem magasabb fizetésekért vonulunk az utcára, hanem azért, hogy jobb körülmények legyenek az oktatásban”

– idézte az Agerpres hírügynökség a Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Oktatási Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség vasárnapi közleményét. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a romániai oktatás alulfinanszírozott, ezért nincs helyük megszorító intézkedéseknek.

A bukaresti megmozdulással országszerte szolidaritást tanúsítottak iskolák, köztük magyar tannyelvű intézmények, amelyek ma nem tartottak ünnepélyes tanévnyitót.

A költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések részeként a Bolojan-kabinet a 2025-2026-os tanévtől 10 százalékkal emelte a pedagógusok kötelező átlagos heti óraszámát, csökkentette az ösztöndíjakra fordítható összeget, és növelte a kötelező osztálylétszámot. Az oktatási szakszervezetek képviselőit még hétfőn fogadja Nicusor Dan államfő.

Kiemelt kép: A bukaresti törvényhozás épülete (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)