Puccskísérlettel vádolják, mégis több tízezren tüntettek a volt elnök mellett Brazíliában

Napokkal azelőtt, hogy várhatóan ítélet születik Brazília volt elnöke, Jair Bolsonaro ellen alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlet miatt, országszerte több tízezren vonultak utcára támogatásuk kifejezésére.

A brazil függetlenség napja nemzeti ünnepen Sao Paulóban, az Avenida Paulista sugárúton rendezett nagygyűlésen a résztvevők amnesztiát követeltek a kormányzati negyed elleni, 2023. január 8-i megmozdulásban érintett emberek számára.

A demonstráción Tarcísio de Freitas, Sao Paulo kormányzója élesen bírálta az ügyben kulcsszerepet játszó, a politikai jobboldal makacs ellenfeleként elhíresült szövetségi bíró, Alexandre de Moraes tevékenységét, mondván, senki sem bírja már elviselni az igazságszolgáltatás ilyen „zsarnokságát”. Hasonló tiltakozások voltak Rio de Janeiróban és a fővárosban is, miközben Bolsonaro ellenfelei több városban szintén utcára vonultak.

A 70 éves volt elnök és hét vádlott-társa – köztük egykori miniszterek és magas rangú katonák – ellen az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt folyik eljárás. Ha elítélik, Bolsonaro lesz Brazília történetében az első exállamfő, akit puccskísérlet miatt mondanak ki bűnösnek.

A Legfelsőbb Szövetségi Bíróság első tanácsa kedden kezdi meg a szavazást az ítéletről, amit várhatóan a hét végére ki is hirdetnek. A vádlottakra akár öt különböző bűncselekmény miatt is ítélet születhet, köztük puccskísérlet, fegyveres bűnszervezetben való részvétel és műemlékek megrongálása miatt.

Kapcsolódó tartalom Brazíliában a legfelsőbb bíróság elrendelte Jair Bolsonaro volt elnök házi őrizetét A hétfői ítélet szerint Bolsonaro egyáltalán nem hagyhatja el brazíliai lakhelyét.

Kiemelt kép: Jair Bolsonaro korábbi brazil elnök támogatói tüntetnek az otthonánál Brazíliavárosban 2025. augusztus 4-én, miután a legfelsőbb bíróság a nap folyamán elrendelte a volt elnök házi őrizetét, amiért a 70 éves politikus a bírósági tilalom ellenére megosztott egy beszédéről készült videófelvételt a közösségi médiában (Fotó: MTI/EPA/EFE/André Borges)