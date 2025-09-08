Olaszországban is tilos mostantól az iskolai mobilozás a tanórákon – akár meg is buktathatják a telefonozó diákokat

Az olaszországi iskolákban elsőként az északi Bolzanóban kezdték meg a tanévet hétfőn. Életbe lépett a mobiltelefonok használatának tiltása minden oktatási szinten.

Szeptember 16-ig több mint hétmillió diák tér vissza az iskolapadokba. Olaszország térségeinek időjárási különbségei miatt elsőként az északi Bolzano oktatási körzetében kezdődött meg a tanév. Szeptember 15-én a többi között a közép-olaszországi Lazióban indul újra a tanítás, utolsóként pedig a déli Calabria és Puglia diákjai kezdik meg a tanulást.

A jelenlegi az első tanév, amelyben bevezették a teljes mobiltilalmat.

Giuseppe Valditara oktatási miniszter körlevélben rendelte el, hogy a diákok semmilyen oktatási szinten nem használhatják okostelefonjaikat az iskolai épületeken belül, és a tanórák közötti szünetek idejére is tiltják a mobilozást. Korábban a mobiltelefon-használatot az általános iskolákban tiltották, most a rendelkezést az összes gimnáziumra és szakközépiskolára is kiterjesztették. A mobiltelefonokat a tanítás idején kizárólag oktatási célokra lehet használni, vagy ha az eszköz a sajátos nevelési igényű diákoknak nyújt segítséget.

A tilalom megsértése a magatartási osztályzat rontását idézheti elő, ami jelentősen csökkentheti a tanulmányi átlagot, és ha az nem éri el az elégséges szintet, a diákot meg is buktathatják.

Az Olaszországban egyre erősebb oktatási elszegényedésről közöltek tanulmányt a Cernobbióban rendezett gazdasági fórumon vasárnap. Az adatok szerint az országban a tizennyolc év alattiak 13,8 százaléka él mélyszegénységben, és az utolsó tíz évben számuk negyvenhét százalékkal emelkedett. Minden tizedik tanuló kimarad az iskolából még az első nyolc osztály elvégzése előtt, és a 15 és 29 év közöttiek több mint tizenöt százaléka nem tanul és nem is dolgozik. A tanulmány szerint az oktatás és szakmai képzés erősítése a nemzeti össztermék 2 százalékos növekedését idézhetné elő, valamint több mint hárommillió új munkahelyet teremthetne.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)