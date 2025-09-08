Mérgező anyagot találhattak a londoni Heathrow repülőtéren, kiürítették a terminált

Kiürítették és részlegesen lezárták hétfő este a londoni Heathrow repülőtér 4-es terminálját. A londoni tűzoltóság tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal történhetett incidens, de további részletek egyelőre nem ismeretesek.

A London nyugati határában fekvő Heathrow – a legforgalmasabb brit repülőtér – szóvivője hétfő este közölte, hogy a 4-es terminál utasfelvételi részlegét zárták le és ürítették ki arra az időre, amíg a sürgősségi szolgálatok vizsgálják az incidens mibenlétét.

A szóvivő kérte, hogy az utasok ne menjenek ki az érintett terminálra.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a repülőtér összes többi terminálja zavartalanul működik. A tűzoltóság tájékoztatása szerint speciális egységek vonultak ki a helyszín megvizsgálására, és terminál egy részét elővigyázatossági megfontolásokból ürítették ki.

Kiemelt kép: Üresen áll a lezárt Heathrow repülőtér indulási csarnoka Londonban egy korábbi felvételen (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)