Megunták az iszlamista tömegjeleneteket: vége a köztéri imának Québecben?

Betiltaná a közterületeken való imádkozást az a tervezett új törvény, amelyet ősszel iktatna be Francois Legault, a kanadai Québec tartomány miniszterelnöke és Jean-Francois Roberge szekularizmusért felelős miniszter. Jogvédő szervezetek azonnal tiltakoztak.

Augusztus végén Francois Legault, Québec miniszterelnöke és Jean-Francois Roberge, a szekularizmusért felelős miniszter bejelentette, hogy ősszel új törvényt vezetnek be, amely megtiltja a közterületeken való imádkozást a kétnyelvű kanadai tartományban. Az intézkedés válaszul érkezett arra, amit Roberge az utcai imádkozás elterjedéseként emlegetett – ez a gyakorlat a tömeges iszlamista megnyilvánulások szinonimájává vált, különösen a Hamász-párti és palesztin-párti tüntetések nyomán.

Eltorlaszolják az utakat, bejáratokat

Az utcai ima képe ma már nem a csendes áhítaté. Torontótól a Times Square-ig politikai színpaddá válik, amelyen gyakran tömegesen vesznek részt. Az imádkozók nincsenek tekintettel az őket körülvevő város, település működésére: eltorlaszolják az utakat, leállítva ezzel a közlekedést, és akadályozzák a boltok, intézmények bejáratának megközelítését.

Mivel ismert agresszivitásuk okán senki nem mer szólni nekik, ezáltal még

meg is félemlítik az utca emberét.

Legault nyersen fogalmaz: „Ha imádkozni akarsz, templomba vagy mecsetbe mész – nem pedig nyilvános helyre!” – idézi a Fox News. Roberge hozzáteszi: az ilyen gyakorlatok nyugtalanságot keltenek, aláássák a vallási semlegességet és veszélyeztetik a közrendet.

Francia mintára

A Fox News felidézi 2019-ben meghozott, 21. számú törvényt, amely megtiltja a közszférában dolgozóknak a vallási szimbólumok viselését. Ez a korábbi törvény határozottan érvényesítette 81 százalékban francia származású lakosokból álló Quebec jogát a „laïcité” – avagy a szekularizmus, a vallási semlegesség – védelméhez. Most a tartomány ugyanezt a logikát kiterjeszti az utcákra is – írja a Fox News.

A tartomány lakosai ugyanis – akiknek több mint 40 százaléka kétnyelvű, az angolt és a franciát is beszéli – mintaként tekintenek Franciaországra. (Az „anyaország” viszont az utóbbi időben, megfélemlítve az egyre nagyobb számú és egyre agresszívabb, muszlim hátterű tömegek által, egyre kevésbé áll ki a vallási semlegesség valódi érvényesítése mellett – a szerk.)

„Maga az iszlám”

Ahogy az várható volt, a jogvédő szervezetek és a muszlim vezetők is azonnal riadót riadót fújtak. A torontói székhelyű Kanadai Polgári Szabadságjogok Szövetsége (Canadian Civil Liberties Association) a törvény tervére nyilatkozattal reagált, miszerint a nyilvános ima betiltása „szöges ellentétben áll a vallás, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának” védelmével, amelyet Kanada alkotmányának részeként írnak elő.

A Kanadai Muszlim Fórum pedig egyenesen „stigmatizálónak” minősítette a javasolt törvényt. Christian Lépine montreali érsek pedig odáig ment, hogy azt állította, a nyilvános ima betiltása „olyan lenne, mint magát a gondolkodást betiltani”.

A retorika nehézkes, de a lényeget nem veszi figyelembe: a nyilvános ima ebben az összefüggésben nem a személyes lelkiismeret cselekedete. Hanem a hatalom megnyilvánulása a megosztott, közösségi térben – olvasható a Fox News cikkében.

A jelenségről publicisztikát író Mathew Giagnorio, a kanadai Niagara Fallsban élő író és kutató, aki éppen az iszlamista érdekeket, illetve az iszlamizmust ért fenyegetéseket is vizsgálja, kijelenti: „ilyet állítani nem »iszlamofób«, hanem ez maga az iszlám. Hiszen Mohamed próféta is óvott az út közepén való imádkozástól” – írja, egy hadíszt, a prófétáról szóló versből vett üzenetet idézve. Ennek tanúsága szerint „az ima nem veszélyeztethet másokat, és nem zavarhatja meg a közrendet. Még az iszlám jog is elismeri a közösségi élet rítusokkal való akadályozásának ostobaságát” – írja a szerző.

Átcsaphat antiszemitizmusba

Nem az első alkalom, hogy az iszlamisták megpróbálják feszegetni az alkalmazkodás határait. A nyugati városokban a nyilvános imádkozást egyre inkább politikai demonstrációként használják. Nem véletlen, hogy ezek a megnyilvánulások gyakran egybeesnek a „Szabad Palesztina”-tüntetésekkel, amelyek

könnyen átcsaphatnak antiszemita skandálásokba és a zsidó közösségek megfélemlítésébe

– olvasható a Fox News cikkében.

A The Guardian című baloldali brit lap egyfajta jogsértésként számol be a tervezett intézkedésről: „A Kanadai Muszlim Fórum szerint a tartományi kormánynak a valódi problémákra kellene összpontosítania, nem pedig a polgárok alapvető jogainak ellenőrzésére.” A lap szerint ez olyan politikához vezethet, amelyek „megbélyegzi a közösségeket, kirekesztést szít és aláássa Quebec társadalmi kohézióját”.

Fürdőkáddal a gyereket?

Amint arról az egyik kanadai jobboldali lap, a Rebel News beszámol, az iszlamizmust ellenző körökben sem voltak maradéktalanul elégedettek az intézkedéssel.

„A kormány ahelyett, hogy a köztereket akadályozó törvényszegőket célozná meg, egy általános tilalmat vezet be, amely minden békésen imádkozó személyt érintene”

– olvasható a híroldalon. Ezt a megközelítést többen a szélsőségesség hosszú távú problémájának „rövid távú megoldásaként” és a nyilvános vallásgyakorlás alkotmányos jogának megsértéseként tekintik – derül ki a lap cikkéből.

